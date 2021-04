El proyecto que une a las mujeres artistas en Aragón: "MAR puede ser una ventana"

“Buscamos pintoras, escritoras, ceramistas, actrices, cantantes, alfareras, cirqueras, músicas, bailarinas, escultoras, diseñadoras, encuadernadoras, fotógrafas… Creadoras en activo o en barbecho; artistas con trayectoria o que estén dando sus primeros pasos; aragonesas que vivan o hayan vivido del arte o que lo compaginen con otras actividades o profesiones”. Así nace Mujeres Artistas Rurales (MAR), un proyecto lanzado por el proyecto de cooperación territorial Concilia y ARTmosfera, una asociación cultural y espacio creativo, que pretende reunir en su plataforma a las artistas y artesanas aragonesas.

“Me di cuenta de que los proyectos artísticos que se realizaban no contaban con la suficiente visibilidad”, detalla Berta Gascón, fundadora junto a Nacho Rodríguez de ARTmosfera, y que gestiona junto a Marta Gimeno MAR. “Le presenté el proyecto a Concilia y les gustó. Así nació Mujeres Artistas Rurales”.

Y es que MAR, que se encuentra todavía en una primera fase, pretende aunar en una web a las artistas y artesanas aragonesas. “Queremos crear una red de artesanas y artistas y el día 15 de octubre, coincidiendo con el Día de la Mujer Rural, lanzaremos la plataforma donde podremos ver las fichas de las aragonesas adheridas al proyecto”, señala Gascón. “Habrá un mapa para poder ubicarlas, pero también un apartado que recoja la agenda de actividades de estas artistas y ayudar con la difusión de los eventos. Y es que con esta web pretendemos no solo crear oportunidades de colaboraciones, sino también dar a conocer qué se está haciendo y dónde. Además, pretendemos realizar encuentros e incluso píldoras formativas. Concretamente, ofrecer formación para ayudar, por ejemplo, a emprender o a vender.”

Eso sí, “por el momento, MAR solo llega a las 13 comarcas donde se desarrolla el programa Concilia”, anota Gascón. Es decir que solo se pueden adherir al proyecto las artistas y artesanas de las comarcas oscenses La Jacetania, Alto Gállego, Hoya de Huesca, Somontano, Cinca Medio, La Litera, Bajo Cinca y Los Monegros; de las zaragozanas Tarazona y el Moncayo, Campo de Borja y Campo de Belchite; y de las turolenses Gúdar-Javalambre y Maestrazgo. “Pero atendiendo al gran número de solicitudes que hemos recibido estamos seguras que pronto podremos llegar al resto de Aragón”.

“El proyecto se lanzó en febrero. Lanzamos un llamamiento a las artistas y artesanas que viviesen en alguna de esas 13 comarcas a través de las redes sociales y ya son 385 mujeres las que se han mostrado interesadas en el proyecto”, asegura Gascón. “A las 24 horas teníamos más de 100 solicitudes y ahora, tras dos meses, casi 400. Además hemos recibido peticiones de otras aragonesas que no se encuentran en estas comarcas. Por lo que esperamos que, por lo menos, este proyecto se pueda extender a lo largo de todo el territorio aragonés”.

Para adherirse, las interesadas deben rellenar un breve formulario que se puede encontrar en las redes sociales del proyecto MAR. “Después les enviamos un segundo formulario en el que les realizamos una pequeña entrevista, que creemos que podrá ser de bastante utilidad. Por ejemplo, por el momento, hemos visto que entre las artistas y artesanas de nuestra Comunidad hay distintas procedencias. Algunas nacieron en Barcelona, Valencia o incluso Tailandia. La mayoría se dedican a las artes plásticas, pero también hay artistas gráficas y escultoras. Y que aunque el 57% no se dedica en exclusiva a ello, pues hay enfermeras, carteras o profesoras, el 43% sí lo hace”.

“Solo veo pros a vivir en el pueblo”

Entre las mujeres artistas y artesanas adheridas al proyecto MAR se encuentra Marta Soto, ilustradora de la localidad zaragozana de Magallón. “He vivido toda la vida aquí. Me encanta vivir aquí y solo veo pros a vivir en el pueblo. La gente me conoce y no necesito publicidad”, asegura esta ilustradora, que también es escultora y animadora. “Quizás soy ilustradora porque mi padre es arquitecto y a mi madre siempre le ha gustado la decoración”, indica Soto, que, aunque siempre ha trabajado por encargos, ahora acaba de ilustrar un libro infantil y pronto espera poder publicar su propio libro. “MAR puede ser una ventana. Una oportunidad para enterarnos, por ejemplo, de concursos y ayudas”.

Carla Nicolás, trabajando en Casa de Velázquez (Madrid) becada por la DPZ en 2018-19 MAR

“La oportunidad de vivir de una forma más relajada”

La artista visual Carla Nicolás, afincada en el municipio oscense de Berdún, es otra de las mujeres adheridas al proyecto. “Nos trasladamos aquí en plena pandemia. Llevábamos dos años buscando salir de Zaragoza, para tener la oportunidad de vivir en un pueblo de una forma más relajada, pero nos costó encontrar una casa con taller”, detalla Nicolás, que es copropietaria de El Calotipo, un estudio de diseño que se apoya en técnicas de impresión artesanal. “Quería tener tiempo para seguir creando mi obra personal, que ahora está expuesta, hasta el 5 de junio, en la galería de arte de La Carbonería, en Huesca”, anota la misma, que “aunque todavía no estoy segura de qué me puede aportar MAR, me apunté sin dudarlo”.

Carmen Igual, ceramista MAR

“Yo quería quedarme aquí”

Carmen Igual, ceramista de la localidad turolense de Villarroya de los Pinares, es otra de las artesanas del proyecto MAR. “Soy de aquí y quería quedarme aquí. Me encantaba la cerámica y uní las dos cosas”, explica Igual, que lleva más de 32 años dedicados a la cerámica. “He pasado por todo tipo de crisis y me he tenido que reinventar. Empecé con la cerámica y ahora me dedico más a hacer vajillas. También hago talleres y hace dos años que decidí crear alojamientos creativos. Ofrezco alojamiento y talleres de cerámica. Y la realidad es que la cerámica se vende sola, ayuda a desconectar”, cuenta la misma. “MAR puede ser la oportunidad para conocer a más artesanos. Valoro mucho el trabajo de todo tipo de artesanos y es que si algo tiene de negativo la artesanía es que paso mucho tiempo sola en el taller”.