La clase de Pecker

El pasado año Raúl Usieto ‘Pecker’ (Huesca, 1973) ofreció un taller de escritura creativa de canciones en la Fundación Ibercaja. Tal fue su éxito que hace un par de meses tuvo lugar una segunda edición, pero sus alumnos se quedaron con ganas de más. Querían saber qué hacer con las canciones que habían escrito, cómo grabarlas, lanzarlas al mercado y difundirlas. Y así nació una nueva formación, dedicada a la autogestión de proyectos musicales, que tendrá lugar del 11 al 20 de mayo en el Centro Ibercaja Huesca.

El músico oscense desarrolló junto a María Tresaco –su mujer– la idea de llevar a cabo este tipo de talleres al ver que en España no existían cursos similares: «Tampoco había demasiados en el extranjero, pero en Latinoamérica y el mundo anglosajón encontré vía internet propuestas que profundizaban sobre todo en la escritura de letras, aunque no tanto en la composición de la canción a la que deben ir unidos esos versos. Así que decidí preparar algo nuevo, diferente, personal y propio que englobara toda mi experiencia. Fue muy estimulante. No es lo mismo saber hacer algo que ser capaz de comunicarlo», cuenta.

«Al terminar, casi al unísono, todos los alumnos me pidieron que desarrollara una segunda parte, esa en la que se aprende a soltar una canción para que vuele hacia los auriculares de todo el mundo. Parece algo sencillo, pero hay muchos pasos que dar: grabar, mezclar, darle un formato (físico o digital), vincular ese sonido con una imagen, financiar el proyecto, promocionarlo y finalmente que entre en tu casa y desees quedártelo», añade.

Pecker sabe bien lo que significa la autogestión. Tres de sus discos los grabó en el estudio de su casa y junto a María Tresaco dirigió la promoción de todos.

«Creo que escribir canciones es algo en lo que uno entra por una necesidad de expresar emociones que no saca de otra forma. Y si has conseguido entrar de lleno en la rueda de la industria musical, entonces hay veces que escribes incluso por encargo. Allí es cuando eres consciente de que hay un método –comenta–. Habría estado genial que alguien me lo explicara. Sí. Pero lo que de verdad habría agradecido es que me hubieran contado cómo funciona el negocio de la música, es decir, todo eso que quiero explicar precisamente en este segundo taller. Toda esta información vale oro y a mí me ha costado casi 20 años conseguirla».

En esta nueva propuesta los alumnos aprenderán a «encontrar caminos y dar con la salida perfecta para esas canciones que han escrito, saber quién es quién en todo esto y qué pueden hacer desde casa y qué no», además de «cómo contagiar su entusiasmo para vender su música, hacer una campaña exitosa de ‘crowdfunding’ y, si es necesario, fabricar cedés, casetes o vinilos», señala Pecker entre algunos de los muchos temas que se tratan.

El curso está dirigido a músicos o a quienes tienen inquietudes musicales. No es imprescindible saber nada en relación con la música, pero sí sentir cierta curiosidad por la materia.

Además de las herramientas que Pecker da a conocer en este taller, subraya que para dedicarse a la música también es necesario contar con «talento, innato o adquirido; tener algo que contar y trabajo. Si no conviertes todo lo anterior en algo productivo mediante el esfuerzo y la perseverancia, nada tiene sentido. A veces una canción nace en uns1 hora y otras en cien, pero hay que estar allí, picando neurona».