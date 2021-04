Los Gandules: "Estamos pensando en la pintura como nuestra próxima frontera"

Los Gandules dan el salto literario. ¡Qué le vamos a hacer! Era inevitable después de tantos años recomponiendo letras descacharrantes para grandes éxitos de la historia del pop y el rock nacional e internacional. Publican 'Gandulglíficos', un libro de jeroglíficos humorísticos con166 páginas de “divertidísimos pasatiempos con muy poca letra y bien de santos”, como así autodefinen esta obra sus creadores, Santiago Díaz y Roberto Montañés. Si Jean-François Champollion, considerado el padre de la egiptología por haber sido el primero en descifrar la escritura jeroglífica, supiera de estos documentos se revolvería en su tumba del cementerio del Père Lachaise… de risa, probablemente.

Los Gandules, ahora en formato libro...

Nuestro atrevimiento no tiene límites, es producto de la inconsciencia e incultura que nos caracteriza, y que nos llevó anteriormente a la música. Estamos pensando en la pintura como nuestra próxima frontera, ser hombres del Renacimiento, algo así como dos navajas suizas de la cultura occidental…pero también tenemos ideas no necesariamente relacionadas con las artes. Por ejemplo, una empresa que tenga una página web en la que puedas comprar y que te traigan los paquetes a casa, sería una locura…o, un artefacto con 4 ruedas movido por un motor de explosión que te permita desplazarte por vías asfaltadas de un lugar a otro…¡qué barbaridad! Son sólo ideas, y ahí las dejamos por si alguien quiere desarrollarlas. ¡No paramos de crear!

¿Cómo nace y qué contiene 'Gandulglíficos'?

Nace, como casi todo, del aburrimiento de la vida aburguesada que llevamos, se da la circunstancia de que en el tiempo coincidió con un periodo en el que estuvimos mucho en casa, vimos un documental que aseguraba que las pirámides las habían construido seres procedentes de Orión. Como Tobo -Santiago Díaz- tuvo un Ford Orión (es cierto, era rojo), comprendimos que eso era una señal y nos pusimos a ello. Al principio sólo era un divertimento para las redes, pero rápidamente pensamos que también era una bonita forma de sacarles las perras a nuestros fans.

¿Hay algún jeroglífico que especialmente les haya resultado complicado crear o que les guste especialmente?

Preferimos los fáciles porque somos personas de gustos sencillos y porque hay algunos que, pasado un tiempo, nos cuesta entender, si no fuera porque están las soluciones no tendríamos ni idea de qué hablan. Por ejemplo, nos gusta el de “Bebida oriental” que es una “T” enorme de color blanco sobre un fondo negro…la solución es: “Te blanco”. este es el nivel, de ahí para arriba. Lo que sí tenemos claro es que, si los hubiesen hecho otros, no acertaríamos ni uno.

Ustedes dicen que han realizado este volumen "con muy poca letra y bien de santos"?

Vivimos en la época de la imagen, de la inmediatez, del homo videns. No somos ajenos a este mundo del futuro, de coches voladores y chips implantados en perros. El texto está condenado a morir. El ser humano acabará comunicándose con gruñidos. Con esta perspectiva de futuro que nos acabamos de inventar sin ninguna base científica, desde aquí invitamos a todo el mundo a escribir un libro, además con el corrector aún es más fácil, casi no hace falta ni saber escribir. Bueno, la verdad es que el diseñador, que sí que tiene un título universitario, nos ha advertido de algunos errores. Por cierto, el diseño y la portada posiblemente sean lo mejor del libro, hemos pensado que ya que el contenido deja mucho que desear por lo menos que tenga buena pinta. Desde aquí todas las gracias sean para Daniel Tudelilla que ha hecho la ilustración de portada y Sergio Pérez de Heredia que se ha encargado del diseño gráfico. Con 'Gandulglíficos' los dos han llevado sus carreras a otro nivel.

¿A qué nivel?

No queremos entrar en detalles.

¿Dónde se puede adquirir esta obra?

De momento los dos lugares dónde está a la venta son la página www.losgandules.net y la Librería Central. Pensamos ampliarlo a algún sitio más y también estará disponible en las actuaciones.

¿Firmarán ejemplares en el Día del Libro?

Por supuesto, será el viernes 23 de abril, en la celebración del “Día del Libro” en el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza. estaremos en el stand de la “Librería Central y Mira editores” de 11h a 14h. Posiblemente hagamos unos sellos de caucho con las firmas de cada uno y un par de dedicatorias así generales “esperamos que te guste”, o “que, Dios mediante, lo disfrutes en compañía de los tuyos” para no andar todo el rato firmando, ya sabes…la ley del mínimo esfuerzo.