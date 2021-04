Sesenta canciones en tres minutos y medio: los remix del DJ The Hood Internet que te hacen viajar en el tiempo

¿Qué tienen en común Jennifer López y Eiffel 65? Entre otras cosas, lo que que ha hecho con sus temas The Hood Internet. Si no creías que tres minutos y medio pudieran devolverte a otro tiempo, este disc-jockey te demostrará que sí con su playlist de 'Sixty Songs remixed into 3 minutes' (Sesenta canciones remezcladas en tres minutos), en la que hace lo propio con sesenta éxitos agrupados por cada año, hasta el momento podrás encontrar desde 1979 hasta 1999.

¿Quién es The Hood Internet? Tal y como explica en su propia cuenta de YouTube, es un dúo de DJ y producción de Chicago, conocido por su experiencia en mashups y remixes. Su catálogo contiene muchos volúmenes de mixtapes, un término de música remezclada y editada para YouTube Rewind, y algunos videos musicales más nuevos basados en medley.

El artista también se ha toma la molestia de añadir en la descripción de sus vídeos un listado con los nombres de todos los artistas implicados en el remix de turno que, en el año 1999, son los siguientes: 702, Aimee Mann, Alice Deejay, American Football, Aphex Twin, B.G., Backstreet Boys, Basement Jaxx, Beck, Blink 182, The Bloodhound Gang, Chemical Brothers, Christina Aguilera, Citizen King, Dead Prez, Destiny's Child, Dido, The Dismemberment Plan, DMX, Dr. Dre and Snoop Dogg, Eiffel 65, Eminem, Fiona Apple, The Flaming Lips, Foo Fighters, Guided by Voices, Hot Boys ft. Big Tymers, Jay-Z and UGK, Jennifer Lopez, Kelis, Le Tigre, Len, Lit, Macy Gray, The Magnetic Fields, Mariah Carey and Jay-Z, Missy Elliott, Nas, Eve and Q-Tip, Moby, Montell Jordan, Mr. Oizo, Nas, Nine Inch Nails, No Doubt, Ol' Dirty Bastard (feat. Kelis), Q-Tip, Red Hot Chili Peppers, Santana (feat. Rob Thomas), Sigur Rós, Sisqo, Smash Mouth, Tal Bachman, TLC, Vertical Horizon, Wilco. ¿Eres capaz de reconocer en qué momento están sonando en el siguiente vídeo?

Pero esto es solo un ejemplo de lo que lo que The Hood Internet es capaz de hacer. ¿Quieres escuchar la playlist completa? Aquí te dejamos el enlace.

