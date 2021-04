"El Pirineo es un lugar especial en el que nacen mitos y leyendas"

Se ha hecho esperar algo más de cinco años, pero los aficionados al cómic ya tienen en las librerías la segunda entrega de ‘Zilia Quebrantahuesos’, una obra de estética cercana al manga japonés pero de raigambre casi tan aragonesa como su autora. La zaragozana Laura Rubio Gimeno explica que esta continuación de las aventuras de Zilia “es algo que tenía pendiente hace muchos años”. “El primer libro funcionó muy bien y dejó la puerta abierta a que las aventuras continuaran, pero entonces tenía 20 años y quería hacer otras cosas y probar otros estilos”. Así fue cómo se decidió a escribir su segundo cómic ‘Queronea’, que fue distinguido como mejor obra aragonesa en el Salón del Cómic de Zaragoza de 2017.

Ahora Rubio retoma la historia de Zilia, una joven de las montañas del Pirineo que se une a la hermandad de los Baterou, unos seres encargados de mantener el equilibrio y la paz entre lo mundano y lo mágico. “Hice varios intentos de continuar pero siempre se me atragantaba hasta que un buen amigo me ayudó y en un par de meses el guión estaba escrito”, cuenta Rubio, que también agradece las facilidades dadas por los responsables de GP Ediciones, que son quienes publican esta nueva entrega.

Los personajes y el proceso de trabajo del cómic. G.P. Ediciones

Rubio, formada en Bellas Artes, siente predilección por la mitología medieval y por la historia antigua de modo que, aunque 100% ficcionadas, para sus historias bucea en documentación sobre la vida cotidiana hace diez siglos o algunas leyendas de las montañas aragonesas. “Las montañas siempre son lugares especiales para que nazcan leyendas y mitos. En los Pirineos, que me maravillan desde pequeña, ese pasado legendario ya está allí. Yo solo me he dedicado a coger cosas que me encantan como las historias de lamias o de gigantes, y lo he llevado a mi propio terreno”, explica la joven. En este volumen juega un papel importante la figura de Bosnerau, esto es, el guardián aragonés de los bosques, que “a veces se conoce como Basajaun o Basajarau y tiene un aspecto temible a imponente”. “Es el protector de los rebaños y un gran benefactor de la humanidad, pues fue quien le enseñó a cultivar sus propios alimentos y a cuidar sus animales”, se lee en un cómic en el que abundan las localizaciones aragonesas.

Hay viñetas en las que se reconoce el monasterio de San Juan de la Peña, el castillo de Loarre o algunas vistas de Jaca, escenarios que también eran comunes en la primera entrega. Este nuevo ‘Zilia Quebrantahuesos’, que lleva el subtítulo de ‘El fin del invierno’, se beneficia de una edición preciosa y una factura final sorprendente. “Me encanta cómo ha quedado y cómo se ha impreso. La portada es muy especial, brilla, los colores cambian con la luz y transmite la magia de toda la aventura de Zilia”, comenta la autora, que creció viendo anime y eso se nota en su trabajo. Naruto, Kenshin Samurai o el propio Moebius figuran entre sus referentes y se dejan entrever en las páginas de un cómic que ya está disponible también en la web de GP Ediciones. Y quien quiera llevárselo con un garabato de la autora, Rubio tiene previsto presentar su nueva criatura gráfica el próximo 23 de abril en Zaragoza, donde estará firmando entre las 11.00 a las 17.00.