Teatro Imaginario ofrece 20 poemas de amor de la lírica en español en el Mercado

La compañía Teatro Imaginario presenta en el Teatro del Mercado hasta el próximo domingo, todos los días a las 19.00, su nuevo montaje: ‘Amor en veinte poemas’, que Alfonso Desentre, director y actor, define como “un paseo por la mejor poesía en castellano que aúna la belleza de la palabra con la música de cuerda en directo y la danza aérea. Un delicioso y emotivo placer para los sentidos, que nos habla del amor, el dolor o el deseo, de mujeres y hombres a otros hombres y mujeres, amor diverso y atemporal. Es amor en tiempos de distancia y de crispación. Poesía para todos”. La obra está interpretada por los dos codirectores de la compañía, María José Pardo y Alfonso Desentre, acompañados de la propuesta musical de la violonchelista Elva Trullén y la danza aérea de Antonio Mozota, ‘Gatto’.

Explica Desentre: “La palabra poética es uno de nuestros recursos recurrentes. No en vano iniciamos esta aventura con una osada ‘Una temporada en el infierno’ , y a ella hemos regresado muchas veces desde distintos prismas, con un ya lejano ‘Romancero Gitano’, con música de Alejandro Monserrat, o los más recientes ‘Poeta en Nueva York’, ‘Últimas palabras de Charles Baudelaire’ o ‘Teruel Texas (Palabras en la carretera)’. Nos gusta hacer espectáculos sobre poesía para quienes dicen no gustarles la poesía. Nos gusta la libertad que ofrece, la sonoridad, las posibilidades de llevar a correspondencias visuales. Y en definitiva llevar al espectador belleza, ritmo, contrastes -dice el actor y director-. Hemos querido no obstante hacer un espectáculo diferente a otros anteriores, más blanco, más grácil y más ecléctico. Tanto en los textos como en el acompañamiento musical”.

En la obra se ofrecen poemas de veinte escritores. Desde el eterno Bécquer a Luis Cernuda o Leopoldo María Panero, desde Alejandra Pizarnik a Gabriela Mistral, el espectáculo planea, avanza y retorna, por conocidos nombres y otros menos explorados. “Viaja por España e Iberoamérica, por la palabra poética atemporal de mujeres y hombres que cantan su amor o su ansia a otros hombres y mujeres, a todos nosotros y a todas nosotras. Hay en el espectáculo una idea circular, como circular es el recorrido por diferentes voces, que parte del postromanticismo para volver a él, pasando por Lorca, Juan Ramon Jiménez, Cernuda o Borges, por Carolina Coronado Juana de Ibarbourou o Dulce María Loinaz, ganadora del Premio Cervantes, en una primera parte más serena y clásica, una segunda más contemporánea y oscura a veces, y una tercera más festiva y popular”, insiste Desentre.

“Volvemos pues sobre la poesía y volvemos sobre el amor. Es más que una coincidencia en nuestros más de treinta espectáculos las veces que aparece la palabra Amor en el título, desde distintos prismas, humorístico, realista, ácido, lírico. El Amor es el tema por excelencia, quizá junto a la muerte. Como alguien ya dijo, quizá la vida no tiene sentido, pero el amor sí lo tiene. Está en todas partes, se nos ofrece, los aerosoles del amor están ahí para aspirarlos y salvarnos de la dureza de la existencia”, explica.

A la alternancia de voces, tonos y mixturas, se incorpora la tenue y cálida sonoridad del violonchelo de Elva Trullén como “una tercera voz” para la escena. La música, seleccionada para cada una de las piezas, comprende adaptaciones y arreglos de grandes maestros como Johan Sebastian Bach, Franz Schubert, Dimitri Shostakovich o Astor Piazzolla.

“Elva Trullén y yo hicimos una recopilación de aquellas piezas que considerábamos más adecuadas, basándonos en la temática, las emociones, la época y la cadencia de los actores. Se impusieron finalmente piezas de la época del Romanticismo principalmente, también del género del tango, una habanera y alguna pieza contemporánea. Las bellas melodías del romanticismo de Schubert, Massenet o Puccini representan a la perfección los sentimientos individuales, apasionados y desgarradores de los poemas. La complejidad vino en el momento de adaptar estas melodías al violoncello solo (ya que la mayoría de estas piezas son originales para otros instrumentos, con acompañamientos de piano u orquesta), y también al ritmo y duración de los poemas”. Insiste Alfonso Desentre que “la búsqueda de la complicidad entre las palabras, la música y el movimiento nos ha llevado a tejer un mundo sonoro en el que cada uno de los protagonistas es un instrumento con personalidad y voz propia.

Teatro Imaginario propone este espectáculo con un doble objetivo: la reivindicación de la mejor poesía en castellano, su universalidad y su vigencia, y por otra parte, tiene la voluntad de levantar un canto al amor en sus diversas formas, a la necesidad del mismo, como pulsión que da sentido y sustento a tantos momentos de nuestras vidas.

Alfonso Desentre lo tiene muy claro: “En tiempos de desprecio a la palabra, de pobreza semántica en el lenguaje diario, verbal y escrito (mal escrito), del anglicismo y el sticker, reivindicamos la belleza de nuestra lengua en estas veinte gemas de nuestra literatura ya clásica siempre vigente y universal. En tiempos de crispación, de odios aireados, de salvaje individualismo, de separación, de distanciamiento físico y a menudo emocional, reivindicamos el amor, amor entre los seres humanos, que nos reconforte y nos salve”.

Eso sí, se trata de un amor universal, sin adjetivos, abierto y libre, que tiene en cuenta la poesía redactada por grandes autoras. ‘Amor en veinte poemas pretende también ofrecer “una amplia visión de la creación poética que ponga de especial relieve las voces de mujer muchas veces olvidadas. Que incida y ofrezca la diversidad de formas del amor y el deseo entre los seres humanos. Los textos se han seleccionado entre otros criterios buscando una fuerte presencia de poetas mujeres, contribuir a descubrir, recordar o reivindicar, mujeres poetas injustamente poco visibilizadas”, resume Alfonso Desentre.