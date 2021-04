La presentación de la candidatura de la jota a Patrimonio Inmaterial de la Unesco se estanca

La presentación de la candidatura de la jota a Patrimonio Inmaterial de la Unesco ha sufrido un nuevo retraso. La iniciativa, de la que se viene hablando desde hace años, se encuentra todavía en una fase preliminar. Muy preliminar. Según reconocía este miércoles Marisancho Menjón, directora general de Patrimonio del Gobierno de Aragón, la presentación al Consejo de Patrimonio español, en el que se unen los gobiernos central y autonómicos, tendrá lugar en la reunión del próximo otoño. Si finalmente se produce así, será año y medio después de lo que en principio se preveía.

El Consejo de Patrimonio se reúne dos veces al año. La presentación estaba prevista para la cita del primer semestre del año pasado, se retrasó a causa de la pandemia pero tampoco se produjo en la del segundo semestre (celebrada en diciembre). Tampoco va a ser en la primera de 2021.

Marisancho Menjón, que participó este miércoles en el ciclo ‘Encuentros en la jota’, que organizan Manuela Adamo y Javier Barreiro, explicaba el retraso asegurando que "queríamos haberla presentado el año pasado pero no queríamos que fuera un expediente más que se echa encima de la mesa de un despacho. Queríamos que fuera un acto festivo. Esperamos que de cara al otoño, que es cuando se presentará, contemos con el apoyo de todo el mundo".

Abundancia de candidaturas

El problema es que para incluir a la jota en la lista de donde la Unesco extrae sus declaraciones hay que competir con otras comunidades. "Hay ciertas dificutades para ser una candidatura oficial -reconocía Sancho-. Y esas dificultades tienen mucho que ver con la sobreabundancia de candidaturas que presenta el primer mundo. Por eso la Unesco ha limitado la presentación de candidaturas a una cada dos años".

En la reunión de diciembre pasado, por ejemplo, el Consejo de Patrimonio español aprobó por unanimidad presentar a la Unesco la del toque manual de campanas. A partir de ahí es la organización internacional la que tiene que decidir: hay bienes que están años sin que se les preste la menor atención; otros, como es el caso de las tamborradas (donde se incluye la Ruta del Tambor y el Bombo) lo lograron en un par de años; y a otros, como el arte de los ‘pizzaioli’ italianos, les ha costado ocho años. Pero todo esto queda muy lejos de la jota aragonesa aún, porque el primer paso es presentar la candidatura al Consejo de Patrimonio y convencer a sus miembros de los merecimientos que atesora.

Según revelaba Sancho, la presentación tiene dos facetas, la contestación a un cuestionario meticuloso y detallado y la elaboración de un vídeo en el que se puede dejar más margen a la fantasía y la originalidad. En ese vídeo se ha venido trabajando en los últimos meses pese a la pandemia. La profesora de la Universidad de Zaragoza Carolina Ibor se ocupa del apartado científico de la presentación.

En la sesión del ciclo ‘Encuentros en la jota’ participaron también Alberto Turón y Plácido Serrano (que lo hizo a través de un escrito). Y a lo largo de toda la cita sobrevoló la sensación de que la propuesta, pese a contar con el respaldo de los parlamentos español y aragonés y con el de la práctica totalidad de ayuntamientos autonómicos, despierta aún suspicacias. Si Plácido Serrano lamentaba que la jota haya sido "excluyente" en muchas ocasiones en los últimos años, Alberto Turón señalaba: "A este proceso le ha fallado algo. No se ha tenido en cuenta la realidad de la jota. Vivimos muchas jotas y cada una en su mundo". Turón lamentaba que no hubiera habido debate sobre si la jota aragonesa debía luchar por la candidatura de forma exclusiva, o recabar apoyos en comunidades con otros tipos de jota. Manuela Adamo se mostró abiertamente partidaria de esta segunda opción. Menjón subrayó que "no estamos haciendo una apuesta por un tipo de jota concreto y la candidatura en absoluto va a excluir a nadie".