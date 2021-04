Nace Bookshop, la estrategia digital de las pequeñas librerías frente a Amazon

El pasado lunes se lanzó en internet la plataforma Bookshop.org, una iniciativa dedicada a la venta ‘online’ de libros cuya objetivo es promover y apoyar financieramente a las librerías independientes. Surgió en Estados Unidos de la mano de Andy Hunter, en medio de un ecosistema digital en el que Amazon sigue dominando el comercio electrónico mientras muchos pequeños negocios se enfrentan a la supervivencia física y digital. Su principal objetivo, por delante de la rentabilidad, es crear un impacto positivo en la sociedad. También está presente en Reino Unido y desde anteayer en España de la mano de Marta Marrón y Marc Subirats, que han creado un equipo de expertos en el sector del libro en el que se encuentra la zaragozana Eva Cosculluela, librera durante 14 años de la añorada Los Portadores de Sueños, en Zaragoza, y colaboradora del suplemento ‘Artes y Letras’ y columnista de HERALDO.

«El proyecto se lanzó anteayer, después de un año de trabajo y tras conversar con muchos profesionales del sector del libro. Bookshop no es una empresa que se haya constituido para lucrarse, sino que su objetivo es revertir el máximo beneficio en las librerías, y esa es la base porque tener una librería es un negocio complicado y en la dinámica del crecimiento ‘online’ el reto es todavía mayor –cuenta Marta Marrón­–. Lo que pretendemos es ser un canal más y llamar la atención de esos clientes que quieren comprar y recibir un libro de forma fiable y rápida en sus domicilios y que hasta ahora lo hacían en las grandes plataformas».

Amazon es uno de esos portales, y el más utilizado. El planteamiento de Bookshop consiste en captar a esos lectores y reorientar sus compras en beneficio de las más de 200 librerías que ya se han sumado a esta iniciativa. «El nivel de servicio es equiparable al de las grandes plataformas porque tenemos una logística centralizada y un envío en 24 horas. Seguiremos incorporando más librerías, ya que es un proceso fácil, rápido y gratuito», subraya Marrón.

"El objetivo es revertir el máximo beneficio en las librerías y que se incorporen más, ya que es un proceso fácil, rápido y gratuito. El nivel de servicio es equiparable al de las grandes plataforma"

En enero de este año se unió al equipo de Bookshop Eva Cosculluela. «Marta y Marc me llamaron, me contaron el proyecto y mantuvimos varias reuniones. Quería asegurarme de que fuera respetuoso con el sector y que de verdad fuera en beneficio de las librerías. Entendí que podía ayudar a muchas de ellas, de tipologías muy diferentes, que por unas cuestiones u otras no tienen una estrategia digital bien definida o que la que tienen es complementaria a esta y que podía ser muy bueno para todos», explica Cosculluela.

Pero ¿cómo apoya esta idea a los libreros? Los clientes que entran en Bookshop.org y escogen una tienda o acceden a su página a través de los enlaces que las librerías comparten en sus redes sociales o ‘newsletters’ generan una comisión para el establecimiento seleccionada del 25% del precio de los libros que compran. En los casos en los que el cliente no selecciona una en concreto genera una comisión del 25% sobre el precio de la compra de los libros que se acumula en un fondo común que se reparte de forma lineal y equitativa entre todas las librerías adheridas a esta plataforma.

Alternativa independiente

Cosculluela defiende que «los libros hay que comprarlos siempre en las librerías. Primero hay que ir a la librería física, visitarla, pero si por una razón concreta no se puede existe una alternativa como esta que beneficia también a los comercios independientes».

Sobre la estrategia digital de estos pequeños negocios señala que «hay muchos que no tienen recursos para mantener una tienda ‘online’ y realizar toda la logística. O existen otras en las que sus propietarios son mayores, y no tan mayores, no tienen una gran destreza tecnológica y necesitan que se lo pongan más fácil. La plataforma es muy sencilla de utilizar y una de sus grandes virtudes es que permite a los libreros enseñar sus recomendaciones. Es decir, no pone libros uno al lado de otro y que se vendan, sino que los que ves ahí es la selección de cada librero, el espíritu de su librería».

En Aragón ya se han sumado las librerías Cálamo, Antígona, París, Central, El Armadillo Ilustrado y Siglo XXI, en Zaragoza; Escolar, en Teruel; Anónima, Iris, Estilo y Castillón, en Huesca, y General, en Jaca.

Desde 2011 ya existía una opción similar a esta, todostuslibros.com, una herramienta creada por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal) con la que se complementa ahora la recién nacida Bookshop.

"Bookshop no pone libros uno al lado de otro y que se vendan, sino que los que ves ahí es la selección de cada librero, el espíritu de su librería"

Álvaro Manso, portavoz de Cegal, señala que el nuevo proyecto es «un operador más dentro del mundo del libro, pero con una especial sensibilidad con las librerías independientes. Con Bookshop hemos firmado un pacto de buenas prácticas que refleja los porcentajes que se perciben o la privacidad de los datos de cada establecimiento, entre otras cuestiones».

A diferencia de todostuslibros.com, Bookshop no se basa en la transacción directa de las librerías, sino en la venta con cesión de un porcentaje al contar con un almacén centralizado.

Óscar Martin, presidente de la Federación Aragonesa de Gremios y Asociaciones de Librerías (Fagal), matiza que las compras a través de la página de Cegal se efectúan directamente a través de una librería que luego realiza el envío según sus existencias. «Lo que hace Bookshop es complementario, ya que opera con un almacén centralizado que organiza los envíos», señala. En este último caso el margen del que suele disponer el librero teniendo en cuenta los descuentos que se aplican «ronda el 20-25% aproximadamente –añade Martín–. Y en relación a todostuslibros.com, al ser una compra directa, representaría en torno a un 5% más, que significaría ese diferencia con Bookshop porque el servicio lo realiza un almacén centralizado y no tiene que gestionarlo el propio librero».