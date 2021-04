María Dueñas: "Disfruto más imaginando las novelas que escribiéndolas"

Doce años ha necesitado María Dueñas (Puertollano, 57 años) para afrontar la continuación de 'El tiempo entre costuras', la novela que cambió su vida. 'Sira' (Planeta) es la nueva entrega, en la que la inocente costurera que deslumbró a cinco millones de lectores reaparece más segura de sí. Casada y convertida en Sira Bonnard, la modista espía madura en una peripecia que le lleva a Jerusalén, Londres, Madrid, y de nuevo a Tánger, el origen de todo. Su aventura se inicia al término de la II Guerra Mundial y la protagonista -antes Sira Quiroga y Arish Agoriuq- afrontará desgarros, riesgos, reencuentros peligrosos y sentimientos tan intensos como la maternidad.

"Nunca dije que no del todo. Dije siempre que no, de momento. Lo que ocurrió con 'El tiempo entre costuras' fue tan intenso, inesperado y arrollador, que la bola no paraba de crecer. Necesitaba distancia. Que corriera el aire", justifica Dueñas su tardanza en retomar la historia. "No puedo decir que el éxito me superara o me paralizara, pero tres años pegada a Sira me dejaron agotada. El necesario descanso se alargó, y ahora nos reencontramos con más alegría", celebra.

"No soy Sira, ni de lejos y no lo quiero ser", subraya su creadora marcando distancias con el personaje al que se lo debe todo. "Nació como ficción y así seguirá. No tiene nada que ver conmigo, ni quiero. Somos cómplices. Hablamos y nos entendemos, pero cada una en su sitio y desde su papel, que es muy diferente", aclara.

"Recorrimos juntas escenarios, intrigas y momentos que marcaron una época y recuperarla ha sido fascinante", dice Dueñas, que presenta a una Sira muy distinta: una costurera que ahora ve los hilos como sogas. "Su etapa como espía ocasional de la inteligencia británica fue agotadora. Tras la guerra, quiere algo de paz, pero no lo consigue". Toma "relativamente" las riendas de su vida, hasta que un atentado terrorista "trastorna su vida y su voluntad", anticipa. "Es una Sira más madura y de mirada más crítica. Trata de adelantarse a las coyunturas. Tiene otro temple y dosifica sus habilidades. Su capacidad de supervivencia le permite tener más cintura ante las circunstancias".

Reconoce Dueñas que la fuerza de un personaje puede imponerse a su creador. "A veces los personajes toman las riendas y te obligan a cambiar la historia. Pasó y fue determinante en 'El tiempo entre costuras', donde Sira era una secundaria en la trastienda de las figuras históricas", revela.

Esta vez Sira regresa a un Tánger cosmopolita y desaparecido, el de la millonaria Barbara Hutton o Paul Bowles, que es el origen de la saga. "Viajo a menudo a Tánger y regreso cargada de historias. En uno de esos viajes necesité volver al mundo de Sira", explica Dueñas. Fue el chispazo. Luego se sentó a planificar la novela, a armar el complejo andamiaje histórico que sostiene la ficción y a los personajes. "Disfruto de esa parte, investigando e imaginando, mucho más que con la propia escritura. Necesito situarme en las coordenadas en las que me moveré y en las de los personajes antes que arrancar con el texto, que es lo duro", dice Dueñas.

Rescata esta vez a figuras del exilio español en Londres, como Manuel Chaves Nogales, Arturo Barea, Luis Cernuda, Gregorio Prieto, Pablo de Azcárate, o Salvador de Madariaga. "Son todos figuras de enorme altura intelectual que tuvieron que remangarse para sobrevivir. Muchos colaboraron con La Voz de Londres, el servicio en español de la BBC con el que colabora Sira, pero hubo catedráticos, académicos, juristas y grandes artistas que tuvieron que cavar zanjas para sobrevivir. "Se fueron las cabezas mas lúcidas y dejaron España hecha un páramo intelectual", lamenta Dueñas, profesora de Filología Inglesa en excedencia. Ha encontrado también el 'contracliché' de Evita Perón "jovencísima, con una voz propia, sólida y desarrollada, capaz de desplantar a Franco, llegar tres horas tarde y decir lo que le salía del alma".

Seducir al lector

Dueñas quiere "seducir" al lector en el sentido más noble del término. "Que disfrute apropiándose de la historia y los personajes. No busco adoctrinar ni que todo el mundo tenga la misma lectura, y sí que se deje cautivar por la historia", desea. "Podría vivir sin escribir pero jamás podría dejar de imaginar y componer historias", asegura la autora de cinco novelas. "Mil historias bullen en mi cabeza. Si no acaban en un libro, no pasa nada", agrega una escritora que desconoce el síndrome de la página en blanco y a quien "desbordan" las ideas. "Sé que no abarcaré todas, pero mi imaginación sigue siendo muy fértil", se ufana.

'Sira' llega este miércoles al lector con medio millón de ejemplares, cifra reservada a unos superventas lastrados por el tópico de que la calidad está reñida con la cantidad. "No me hace gracia, pero hay que convivir con ese prejuicio. Ojalá tuviéramos una visión más abierta y tolerante, pero es lo que hay", lamenta Dueñas. Dice estar preparada para fracasar. "No me ha pasado. Si llega, lo afrontaré con humildad. Haré todo lo posible para evitarlo usando las mismas armas: saber hacer, honestidad y trabajado a fondo tramas y personajes. Si a los lectores deja de gustarles lo que hago, ya veríamos. Prefiero no vislumbrarlo y quedarme en el presente", apostilla.

Además de los lectores, los espectadores han aclamado a María Dueñas y a Sira. La serie de 'El tiempo entre costuras' fue un bombazo internacional, como el libro. Acaba de estrenarse 'La templanza', otra serie sobre su tercera novela, y se trabaja en los guiones de 'Las hijas del capitán, la cuarta. Sabe Dueñas que habrá serie basada en 'Sira', pero no tiene prisa. "Los candidatos llaman ya a la puerta de Sira, pero aun no hemos abierto. Es necesario que el lector la disfrute, y cuando la cosa se sosiegue, ya veremos". ¿La actriz Adriana Ugarte será Sira de nuevo?. "Hizo un papel magnífico en la primera adaptación y es una gran candidata a la segunda. A los espectadores les encantó, como a los lectores, pero la última palabra será de los productores", concluye.