Lo Intento, la única sala de Aragón que ofrece ahora conciertos

El barrio de las Fuentes, concretamente en el número 25 de la calle Florentino Ballesteros, dispone de un privilegio, de un hecho excepcional. Allí se encuentra Lo Intento, la única sala de Aragón que ofrece una programación de conciertos. Sin ir más lejos, este domingo actuará en su escenario el grupo sevillano de punk-rock Reincidentes. Y en las próximas semanas desfilarán Los Calis, Rupatrupa y Poncho K.

La pandemia del coronavirus ha provocado que las salas de la Comunidad permanezcan cerradas desde mediados de marzo de 2020. Lo Intento, que anteriormente era el auditorio de Interpeñas, comenzó su actividad un mes antes de la declaración del estado de alarma. Y, a diferencia del resto de establecimientos del sector, cuenta con una licencia de auditorio, una particularidad que les permite acoger actuaciones en vivo.

Eso sí, con unas estrictas medidas sanitarias. Del aforo disponible de 300 personas sólo se habilitan 90 plazas. Tras aplicarse gel hidroalcohólico en las manos, todos los asistentes permanecen sentados durante los recitales, con mascarilla y no se pueden levantar.

"Estamos muy contentos con la respuesta que está teniendo la gente. Hasta el momento, todos los conciertos que hemos realizado han agotado las entradas, lo cual demuestra las ganas que hay de ver música en directo. Pero, sobre todo, me gustaría resaltar la naturalidad y el gran comportamiento del público. Teníamos dudas de cómo encajarían el hecho de estar sentados o no poder moverse por la sala, y la verdad es que no nos han dado ni un solo problema, se están portando de forma genial", explica Braulio ‘Patxi’ Cantera, el responsable.

Cantera, que fue durante una década –hasta 2018– el presidente de la federación de peñas de Zaragoza, encara con ilusión un proyecto al que no ha podido frenar ni el confinamiento ni la covid. "Arrancamos con la sala a finales de enero de 2020, unas semanas antes de la declaración del estado de alarma. Llegamos a hacer algún concierto, como el de Javier Vargas, pero con el confinamiento, obviamente, tuvimos que cancelar un montón de actuaciones previstas", rememora.

La actividad musical permaneció en letargo hasta el pasado 13 de marzo con el recital de El Sebas de la Calle y Alberto Alcalá como artista invitado. "La respuesta fue fenomenal, se vendieron todas las entradas y tuvimos que habilitar un segundo pase", asevera Cantera. Una situación exitosa idéntica a la del dúo Siloé el 20 de marzo.

Pese a la excelente acogida de estas dos primeras propuestas, Cantera se aferra a la máxima prudencia para el futuro más cercano. "Queremos ser extremadamente prudentes y vamos cerrando las contrataciones mes a mes, no podemos ir más allá. La incertidumbre de la situación sanitaria hace que no podamos mirar más allá del presente", aduce.

Un presente en el que figura Reincidentes en acústico este domingo a las 13.00, el trío de flamenco y rumba Los Calis el 23 de abril a las 17.00, Rupatrupa el 1 de mayo a las 19.00 y Poncho K con fecha a determinar.