Belmonte de San José cuenta con una Casa del Escritor que promueve una beca de residencia

María Ruiz (Barcelona, 1961), publicista y socia de un estudio de diseño, no sabía nada de Belmonte de San José (Teruel), y menos que fuese la cuna del escritor y periodista Juan Pío Membrado, que inspiró la novela ‘Sadurija’ de Ramón Mur. Llegó allí con su compañero, el arquitecto Jordi Gallén, un poco por azar. Habían estado varios años en Mallorca, en el campo, y "como aquello empezó a llenarse de gente, decidimos cambiar de aires. El Mediterráneo siempre lo tuvimos en la cabeza, y también había otra idea: la España vacía, ese concepto que acuñó Sergio del Molino. Y salió esto en Belmonte, que es puro paisaje mediterráneo de almendros, olivos e higueras: este inmueble con muchas posibilidades. Pudimos comprarlo y empezamos su restauración", dice María.

Eso sucedió hace cuatro años atrás. Desde Belmonte de San José -la localidad que está en la órbita de Alcañiz y Caspe, que recibe influjos del Matarraña y del Bajo Aragón, al que pertenecería- les sugirieron qué bueno sería para el pueblo de 90 personas contar con una casa rural.

Una habitación propia. Una de las habitaciones que se ofrecen a los escritores: todas son dobles y tienen un estudio concebido para la creación literaria María Ruiz

De casa rural a espacio literario

"Eso hicimos al principio. Pero no salió bien. No nos sentimos cómodos. Y pensamos en un albergue para escritores, que pusimos en marcha poco antes de que llegase la pandemia en marzo de 2020". Esa Casa de Escritores llegó a contar con dos autores: uno fue Manu Guedán, que permaneció un mes, y otro Joan Ramis, que se retiró allí 15 días para iniciar un proyecto y "escribió cuatro capítulos de su nuevo libro".

"Cada vez hay más escritores que buscan silencio o un lugar especial para empezar un proyecto. Nos escriben mucho desde Madrid. Belmonte de San José tiene paisaje, silencio, preciosos cielos y luces cambiantes, sendas y caminos para pasear por el monte y hacia los bosques. Aquí hay recogimiento y atmósfera. Y eso es lo que queremos ofrecer. El tiempo mínimo de estancia es una semana, sino no da tiempo a hacer nada, y vale 190 euros. Precios baratos para no perder y mantenernos a flote porque esto es una pasión. Nosotros no vivimos en la casa, aunque tiene un ático; tenemos otra casa en el campo, pero a lo mejor algún día restauramos ese espacio tan bonito", explica.

La Casa de Escritores de Belmonte tiene 350 metros cuadrados en cuatro plantas, cuenta con cinco habitaciones dobles con estudio para cada escritor, "y su pareja, si así lo desea, pero no es una casa para familias. Buscamos otra cosa vinculada a la literatura directamente y a proyectos literarios". Dispone de espacios comunes, una bodega, "que a todo el mundo le gusta mucho", cocina, una terraza solarium con vistas sobre los campos, y se está ultimando la organización de una biblioteca de 1.500 volúmenes. Hay buena conexión a internet.

"Cuando apareció la pandemia y hubo que cerrar, aprovechamos para restaurar cosas, redecorar y ultimar nuestra página web y nuestro Instagram. En ese tiempo se nos ocurrió la idea de crear una beca de la Casa de Escritores de Belmonte", señala María.

Espacios comunes. En Belmonte de San José hay espacios comunes y una decoración que aúna los ecos librescos y artísticos para sentirse como en casa. María Ruiz

Un período ideal

La beca consiste en un mes de estancia y para acceder a ella se pide que se envíe un currículo y un texto donde se avance el tema que se vaya a desarrollar, la novela, el relato largo, el poemario, etc. El plazo se abrió el 25 de marzo y se cerrará en 20 de mayo. "Contamos con un jurado muy bueno: el novelista y ensayista Sergio del Molino; el poeta y gestor cultural Álex Susanna, que, además, tiene casa en Calaceite; y las escritoras Bárbara Blasco y Milena Busquets. Todos han sido muy generosos y se han mostrado felices de colaborar. Y hemos incorporado a María José Rebullida, poeta y pastora de cabras aquí en el pueblo", indica.

El fallo de la beca (becaenbelmonte@gmail.com) se comunicará el 2 de agosto y se podrá disfrutar de ella, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2021. "Es un período muy bonito aquí, ideal para vivir con la naturaleza. El ganador de la beca disfrutará de este espacio acogedor y del paisaje. También se seleccionarán dos finalistas, a quienes se les ofrecerá residencia con un descuento especial si quieren trabajar en la Casa del Escritor de Belmonte. Una idea que tenemos es la de organizar aquí cursos, tertulias y talleres con escritores. Y ya hemos contactado con algunos", concluye María Ruiz.