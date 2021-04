Artistas aragoneses con diversidad psíquica lanzan su propia colección de camisetas

En ocasiones surgen iniciativas que demuestran que los límites comúnmente establecidos no siempre están tan definidos. Y esta es precisamente una de las premisas con las que nace el proyecto artístico ‘Andar de nones’, promovido por la entidad TEAdir-Aragón, que aglutina a padres, madres, familiares y amigos de personas con Trastorno del Espectro Autista.

Creada en el año 2012, su objetivo es ofrecer una visión diferente de esta realidad que afecta a un 1% de la población mundial.

“La asociación surge de la necesidad de generar un espacio de encuentro para las familias desde una visión diferente partiendo de una premisa, la escucha activa de quienes integran este colectivo”, explica Cristina Laborda, directora del proyecto y secretaria de la asociación.

La filosofía de TEAdir-Aragón parte de la escucha de los autismos, huyendo de paternalismos y conceptos preconcebidos. “Es decir, intentamos adaptarnos nosotros a ellos”, incide.

Miembros del proyecto ‘Andar de Nones’, promovido por TEAdir-Aragón, con las camisetas que han diseñado. Andar de nones

Así, hace cinco años, surgió ‘Andar de Nones’ un proyecto afincado en Harinera ZGZ que pretende facilitar a jóvenes con diversidad psíquica el desarrollo de procesos creativos para aflorar su talento artístico a través de talleres que ponen a su disposición los medios personales y materiales para hacerlo posible. “Son los propios nones los que nos sugieren temáticas que les interesan, y una de ellas fue la serigrafía y el diseño textil”, afirma Laborda.

Así, de la mano de la marca local de ropa sostenible Simbiosis, surgió la idea de crear una colección propia de camisetas creada por los participantes. “Los talleres no tienen una finalidad terapéutica, el único requisito es que los participantes den rienda suelta a su creatividad sin límite alguno”, afirma. Además, en todo este proceso participa otro zaragozano, el artista Gejo de Sinope, quien lleva a cabo el acompañamiento creativo de los creadores.

El equipo de Andar de nones, de TEAdir-Aragón, en pleno trabajo. Andar de nones

Finalmente, han surgido cinco modelos de camisetas, disponibles en la tienda ‘online’ de Simbiosis cuya colección, basada en los conceptos de ‘Art Brut’ o ‘Arte outsider’ – terminología acuñada por el artista francés Jean Dubuffet para describir la obra creada fuera de los límites de la cultura oficial- gira en torno al lema ‘No somos finos’ y cuenta con dibujos espontáneos e intuitivos creados por los artistas de Andar de Nones.

“Son cinco diseños muy originales que expresan a la perfección la esencia de sus creadores, desde los diseños geométricos de Borja o las muñecas diseñadas por Silvia”, expone la coordinadora.

Martín Giménez, trabajando en una de sus obras. A la derecha, su madre, Cristina Laborda Andar de nones

Una interesante alternativa laboral

Además, como explica Laborda, iniciativas como ésta permiten buscar nuevas salidas laborales a los integrantes de este colectivo: “Sus alternativas laborales en la actualidad son muy reducidas, pudiendo trabajar en lavanderías, como jardineros o personal de mantenimiento”. Esto se une a otra realidad, las dificultades de desarrollarse en un entorno profesional artístico. Algo de lo que Laborda entiende, y mucho, pues su hijo, Martín, no pudo acceder a estudios superiores de Arte. “En nuestro país, las personas con diversidad psíquica no promocionan a secundaria, por lo que Martín no podía cursar estudios artísticos a pesar de sus actitudes”, lamenta.

A sus 22 años, Martín trabaja como electricista en la empresa familiar, y luce con orgullo sus tres títulos: “Soy pintor, músico y electricista”. Y aunque ahora le ha dado más por la música -toca la guitarra, el piano, el cajón y el ukelele- su madre reconoce que, desde niño, se ha comunicado con fluidez a través de sus dibujos. “Los peores momentos ya han quedado atrás y hoy solo puedo sentirme orgullosa de Martín, es un chollo de hijo”, concluye.

Otros modelos de camisetas que pueden adquirirse. Andar de nones

Las camisetas están a la venta en la página web de Simbiosis, en el apartado de Andar de Nones.