300 personas participan en el casting del cortometraje de Saura 'Goya 3 de mayo'

Cerca de 300 personas se han apuntado ya al casting lanzado el pasado 31 de marzo para seleccionar a los figurantes que darán vida a los personajes del cuadro de Goya 'Los fusilamientos del 3 de mayo', en la recreación que va a dirigir Carlos Saura.

La productora turolense Imago Entertaiment, que se encarga del casting para este proyecto impulsado por Aragón TV con el título de 'Goya 3 de mayo', mantendrá abierto el proceso de selección durante una semana más. El objetivo es seleccionar a un grupo de los casi 50 figurantes que van a componer los dos escenarios en los que Saura quiere dividir esta recreación: la cuerda de presos y el lugar del fusilamiento.

Desde Imago Entertaiment, Fran Muñoz se ha mostrado satisfecho por el interés que este proceso ha despertado tanto en Teruel, como en Aragón y el resto de España. "Le damos mucha importancia al cuadro principal por eso dejaremos el casting unos días más porque queremos que esos personajes se parezcan físicamente a los retratados por Goya", ha dicho.

Como ha subrayado, se valorará también la experiencia en cine, teatro o publicidad ya que "como dijo Saura hay que dejarse la piel en este proyecto porque deben encarnar a unos sufridores, que van a morir, que están viviendo una guerra".

Todos ellos deberán ponerle cara a los soldados del Batallón de Marineros de la Guardia Imperial francesa, que Goya deshumanizó al pintarlos de espaldas, y pondrán voz al pueblo anónimo y descamisado que murió en las laderas de la montaña del Príncipe Pío.

En el caso de los oficiales franceses el casting trata de encontrar personas "que sean especialistas, sepan cómo llevar un arma y cómo apuntar", explica Fran Muñoz. Hay otros personajes que no salen retratados en el cuadro "pero deben mantener una linealidad con los rostros pintados por Goya".

Por su parte, Carlos Alonso, de Imago Entertaiment ha explicado que en este proceso de selección, en línea de lo que ha planteado el propio Carlos Saura, se están apoyando "no solo en el cuadro de los fusilamientos sino en los grabados de la serie 'Los desastres de la guerra' porque lo que importa no es reproducir el hecho histórico sino recrear la visión que pudo tener Goya de aquellos acontecimientos".

El cortometraje que rodará Carlos Saura la última semana de abril condensará la mirada del genio de Fuendetodos ante las atrocidades y la crueldad de la guerra.

En este sentido, Alonso ha apuntado que uno de los componentes de la modernidad de Goya "es la brutalidad que reflejan cuadros como los fusilamientos. Algo que tiene su pintura y que no tienen las demás de su época: el reflejo de la crueldad y el terror".

El casting de 'Goya 3 de mayo' busca personas mayores de 18 años, hombres y mujeres, sin tatuajes, piercings, mechas o cortes de pelo rapados. Se valorará positivamente experiencia en teatro, cine o televisión de los aspirantes.

Para inscribirse en el proceso de selección de figurantes es preciso entrar en la web https://www.tempotel.es/extras-y-figurantes/ y completar la ficha 'Casting-Goya 3 de mayo'. Una vez completada la ficha con los datos personales es preciso enviar un email tempotelfigurantes@gmail.com con fotografías recientes de cara y cuerpo entero (sin mascarillas, gorras, pañuelos) indicando en el asunto 'Teruel Goya 3 de mayo'.

El montaje de decorados y el rodaje se llevará a cabo en el plató del Espacio de Servicios Audiovisuales ubicado en la plataforma logística Platea de la capital turolense, que gestiona la Diputación Provincial de Teruel. Además del cortometraje de Saura, el proyecto impulsado por Aragón TV cuenta con la grabación de un documental con todo el proceso de gestación y producción de este trabajo.

Ambos trabajos podrán ser exhibidos en diferentes espacios, tanto dentro como fuera de Aragón, para difundir la trascendencia de la obra de Francisco de Goya. El proyecto constituye la aportación de Aragón TV al 275 aniversario del nacimiento del pintor de Fuendetodos y se enmarca dentro de las diferentes actuaciones impulsadas por el Gobierno de Aragón en esta conmemoración.