La celebración del Premio Cervantes el 23 de abril sigue en el aire por la pandemia

La tradicional ceremonia el próximo jueves 23 de abril del Premio Cervantes, que en esta ocasión ha recaído en el poeta Francisco Brines, está en el aire debido a la pandemia por coronavirus, ya que aún no hay una decisión tomada respecto a un posible aplazamiento, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte.

Desde principios del pasado mes de febrero, el ministro de Cultura ya deslizó que la decisión se tomaría los días previos, en función de la evolución de la pandemia. "Veremos (si se mantiene un Premio Cervantes presencial). Esto es partido a partido y paso a paso porque la situación nos obliga a ello. Tenemos que pensar las cosas con mucho cuidado y, cuando corresponda, tomaremos decisiones", explicaba el ministro durante una visita a Velintonia, la casa de Vicente Aleixandre.

Posteriormente, ya en marzo, Uribes avanzaba en un desayuno informativo con Europa Press que la entrega en abril iba "a ser difícil" de celebrar, pero aún había que "terminar de cerrarlo". "Tenemos que hacer algo y vamos a ver si lo trasladamos en el tiempo y vemos con Casa Real si lo hacemos", indicó entonces.

La entrega del Premio Cervantes se celebra todos los años el 23 de abril, coincidiendo con la fecha de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, y únicamente el año pasado no se pudo celebrar ese día por primera vez en su historia debido a la pandemia de coronavirus. Finalmente, Joan Margarit recibió el premio en una ceremonia privada a la que asistieron los Reyes.

Esta sería la segunda vez en la historia del galardón -en marcha desde el año 1976- que no se celebrase en esa fecha, que coincide con el día de la muerte del escritor Miguel de Cervantes. El hecho de que no se celebre ese día no supone la anulación, ya que podría estudiarse otra fecha para otorgar el premio.

La celebración de la ceremonia tiene lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. No obstante, cabe recordar que a lo largo de la semana del premio siempre hay también actos paralelos con el galardonado que tienen lugar en distintos sitios de Madrid. Desde el encuentro en la Biblioteca Nacional, pasando por el depósito de un legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes hasta el inicio de la lectura continuada de 'El Quijote'.

Además, también hay el tradicional almuerzo que ofrecen los monarcas a representantes del mundo literario en el Palacio Real. En el acto de entrega del Cervantes siempre está prevista la presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia, así como de la habitual representación gubernamental.