Paco Ortega: "Hablé con George Harrison en un sueño de un realismo estremecedor"

¿Por qué George Harrison?

Mi admiración por él se inscribe dentro y fuera de mi admiración general por los Beatles. Dentro, porque fue imprescindible como elemento de cohesión. Y fuera, porque en los Beatles supuso vanguardia, innovación y experimentación. Además creo que Los Beatles perdieron una oportunidad de haber compuesto todavía mejores canciones si en lugar de marginarlo por razones comerciales lo hubieran incluido en el núcleo duro que formaron John Lennon y Paul McCartney.

¿En qué medida le marca y le atrae? ¿Es el genio oculto de Los Beatles?

Es el especial, el raro, el tranquilo. Era con quienes nos identificábamos los perdedores, los jóvenes que no destácabamos por nuestra fuerza física. Parecía que la hoguera de las vanidades no iba con él, ni la fama, ni la riqueza material. Paradójicamente, su espiritualidad era muy atrayente para mí en los años en que perdí la fe. Eso nos ocurrió a muchos jóvenes que vimos en él algo así como un ejemplo de autenticidad, una referencia personal. Algo más que un gran músico.

¿Desde cuándo llevaba este proyecto en mente y cómo se lo ha planteado?

Yo tuve un sueño de un realismo estremecedor allá por el año 2000. Ya se sabía que estaba enfermo de cáncer y mantuve con él una conversación, que todavía me pone los pelos de punta, en una sala de espera del Hospital Miguel Servet. Desde entonces surgió la idea de escribir algo sobre él. Y ha sido durante los últimos años en Sevilla en los que he hecho un profundo trabajo de investigación del que ha nacido un texto emotivo y muy personal y creo que interesante para todos los públicos.

¿Por qué el título ‘Yo estuve allí’?

George Harrison citó a Paul y Ringo en un hotel de Nueva York el 12 de Noviembre de 2001, junto a otras personas. En esa reunión les comunica que su muerte es inminente. También invita a su amigo español, Carlos Izquierdo, que es testigo presencial de cuando los Beatles se cogieron de las manos y lloraron juntos por última vez.

¿Cómo es el texto? ¿Qué quería o quiere contar?

La historia de un joven de su misma edad, estudiante de pintura en la Massana, a quien conoce en Julio de 1965 en Barcelona cuando los Beatles actuaron allí. Se conocen por casualidad y ahí empieza una relación que terminaría en 2001 cuando muere George. Toda una vida juntos, separados en la distancia, pero con frecuentes encuentros que van fortificando esa relación.

La pieza es un monólogo. ¿Por qué y en qué medida el fan ha elegido esa identificación?

El personaje protagonista, como decía, se llama Carlos Izquierdo, pero es evidente que me hubiera gustado ser yo. En buena medida lo soy, a pesar de que ni he sido pintor ni he tenido la misma edad que George Harrison. Muchas de las escenas están escritas desde esa perspectiva personal. ¿Que le hubiera dicho yo a George Harrison? ¿Que me hubiera gustado vivir con él?

Desde el punto de vista de puesta en escena y musical, ¿qué veremos y qué oiremos?

‘Yo estuve allí’ es un texto escrito desde el corazón sobre un ser al que he venerado como compositor y como artista. Y al mismo tiempo, es un pretexto para poner en valor la amistad, entre seres incluso muy diferentes. Creo que esa característica posibilita que pueda gustarles a quienes no han sido necesariamente fans de Los Beatles, si es que no ser fan de los Beatles es posible… He tratado de construir un relato dramático emotivo, que al mismo tiempo explica algunas claves de esos años, de una forma peculiar de entender la vida. Es en cierto modo una biografía muy realista de George Harrison salpicada de estilizaciones. Hay a veces un aroma shakesperiano, hay también situaciones paradójicas, cómicas, dramáticas.

¿Por qué Rafa Campos en la dirección?

Rafa y yo somos muy amigos. En muchos aspectos hemos vivido historias paralelas. Un monólogo tan cercano a mis afectos y a mi imaginario precisaba de un director que me conociera bien, incluso en mis excesos. Y en eso Rafa es insustituible. Además, ya me dirigió en el texto que escribieron Jorge Gay y él, ‘La visita’, y nos conocemos a la perfección. Creo que los años le han sentado muy bien en su faceta de director de escena. Por otra parte, quisiera que no nos olvidemos del trabajo callado, discreto e inteligente que ha hecho su ayudante de dirección, Ana Rut Serrano, un regalo que nos ha enviado el propio Harrison.

Recuérdenos algunos detalles concretos de su pasión o fetichismo por George Harrison.

Sin ser un coleccionista nato, tengo todos los discos de los Beatles y de George Harrison en todos los formatos: vinilos, CDs, CDs remasterizados, etc. He puesto siete ramos de flores en la puerta del edificio Dakota de Nueva York, en cada uno de mis siete viajes, en homenaje a John Lennon. -He estado en Liverpool y Londres varias veces recorriendo los 'santos lugares'. He cruzado descalzo Abbey Road en un par de ocasiones. Yo comía en un restaurante cuando escuché en el telediario que anunciaba que había muerto George. Me eché a llorar como un niño.

¿Alguna cosa más?

El día y a la hora en que Olivia Harrison informó que arrojaría las cenizas de George en el Ganges y nos convocó a meditar durante diez minutos, yo les pedí a mis alumnos ese tiempo para bajar a sentarme en un banco de la calle. Y ellos lo entendieron perfectamente.

LA FUNCIÓN. FICHA TÉCNICA

‘Yo estuve allí. (Mi vida con George Harrison)’.

Producción: Teatro del Espejo en residencia en el Teatro de la Estación. Texto e Interpretación: Paco Ortega.

Dirección: Rafael Campos Lozano.

Ayudante de dirección: Ana Rut Serrano.

Iluminación: Felipe Romero

Teatro de la Estación

Días: 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de Abril. 19 h todas las sesiones.