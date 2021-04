Valencia documenta las vidas paralelas de Goya y Picasso en una muestra conjunta

ZARAGOZA. "Francisco de Goya fue determinante en la producción y en la inspiración de Pablo Picasso. Preparando esta exposición, he visto las conexiones, los paralelismos, la sintonía entre ambos, incluso instantes de intimidad y de crisis que presentan diversas semejanzas. No hay duda de cuánto influyó Goya en Picasso y el malagueño lo mostró en sus obras y en varios de sus textos", explicaba desde Valencia la historiadora del arte Dolores Durán, comisaria de la primera gran exposición de Goya en el 275 aniversario de su nacimiento: ‘Goya en la mirada de Picasso’, una muestra organizada por la Fundación Bancaja que se abrió ayer y que consta de 252 obras.

"Ha sido una exposición laboriosa con diversas interrupciones por la covid-19. Habíamos barajado alguna obra más, unas 300, pero al final hemos reunido 252: lienzos, sobre todo grabados, dibujos, textos, fotografías y material audiovisual", dice Dolores, todo ello procedente del Museo Goya Colección Ibercaja, el Museo Picasso de Barcelona, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Museo San Telmo, el Museo Reina Sofía y las colecciones de la Fundación Bancaja.

‘Goya en la mirada de Picasso’ se ha distribuido en cuatro apartados: ‘Mirada de juventud’, ‘Goya en los textos de Picasso’, ‘El sueño de la razón produce monstruos’ y ‘La Tauromaquia’. "La primera sección enfrenta dos épocas de Goya y Picasso. Alude a ese momento en que Picasso contempla de forma directa la obra del artista aragonés. En 1898 Picasso va a Madrid desde Málaga a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y ante una enseñanza muy estricta y conservadora siente que se aburre y lo que hace es refugiarse en el Museo del Prado, donde copia a Velázquez, el Greco y Goya". De ese momento son algunas de las copias de los dibujos de ‘Los caprichos’.

Visiones recíprocas de guerra

«Hay una tablita de Picasso, sobre la Guerra de la Independencia, inspirada en una pintura de Goya, y por eso la hemos colocado al lado de boceto de ‘La carga de los mamelucos’, que posee Ibercaja». Señala la comisaria que hay coincidencias formales, pero ha puesto juntas las dos obras porque "se ve la visión de la guerra de los dos. En el cuadro de Picasso se percibe cómo todos los franceses van a caballo y los pobres madrileños van por el suelo con unas bayonetas o navajas que no son el mejor instrumento de combate. Lo que muestran Goya y Picasso no es la parte heroica de la guerra sino la parte brutal, la desgracia que deja. Para ambos en la guerra no hay héroes, sino que todo es derrota, porque ya el hecho de tener que utilizar la guerra es un fracaso y las verdaderas víctimas son las víctimas civiles", apunta Dolores Durán.

Picasso, además de un artista total, también fue dramaturgo y poeta. Y a Goya, como se ve en la exposición, le dedicó varios textos. "En la segunda parte, recogemos uno de los tres poemas, más o menos automáticos y surrealistas, que le dedicó al cuadro ‘Los fusilamientos del 3 de mayo’, fechado en 1951, se incorpora otro texto sobre el ‘Disparate de toritos’, y se añade otro escrito sobre el ‘El entierro del Conde de Orgaz’ del Greco, donde dice: 'El personaje en la puerta es Goya pintando, haciéndose un retrato con su sombrero bonete de cocinero y sus pantalones rayados como Courbet y yo sirviéndose / de una sartén como paleta', anotó en 1957", recuerda la comisaria.

La tercera parte, ‘El sueño de la razón produce monstruos’ parte de una premisa: «A Goya y a Picasso sus monstruos interiores los devoran y ellos los exorcizan como pueden», subraya Durán.

De la catarsis a la pura fiesta

Este epígrafe se centra en la fuerza de la obra gráfica en ambos. Goya está sordo y enfermo, ha amasado fama y fortuna y ha sufrido y sufre las crisis políticas de España. En este contexto es donde cobra mayor fuerza el Goya grabador, y especialmente la serie ‘Los desastres de la guerra’.

"Por su parte, Picasso vive distintas convulsiones: está dejando a Olga, se ha enamorado locamente de Marie Thérèse Walter, con la que mantiene una relación clandestina, a la vez viaja a España en 1933 y 1934 y encuentra el minotauro como gran personaje, como símbolo de sí mismo con esa ambivalencia de víctima y verdugo, inocente y perverso, terco y apasionado", explica.

En esa parte, Picasso ofrece ‘La Metamorfosis’ de Ovidio y la ‘Suite Vollard’ que desembocan "en la lucha del toro, la violencia, el grito, y todo ello cristalizará en el ‘Guernica’, del que hay una foto grande y cuatro más que hizo Dora Maar, la artista surrealista que será su nuevo amor, durante su ejecución. A ello se añaden sus obras de ‘Sueño y mentira de Franco’, que vienen de ‘Los desastres de la guerra’", dice Durán.

El cuarto epígrafe, el más festivo, ‘La Tauromaquia’, se centra en una pasión que los dos compartían. Goya hizo en torno al toreo una de sus series más luminosas y populares, y Picasso siempre se sintió atraído por el espectáculo.

En 1928, el editor Gustavo Gili le encargó que realizase las planchas para una edición de bibliofilia de ‘La Tauromaquia’. El libro, al fin, se editaría en 1950 con 26 aguatintas y mostró que Picasso y Goya son los artistas españoles que mejor entienden, sienten y expresan el mundo taurino.

‘Goya en la mirada de Picasso’. Consta de grabados, lienzos, fotografías, poemas, audiovisuales, libros de artista, etc. Comisaria: Dolores Durán. Fundación Bancaja de Valencia. Hasta el 25 de julio.

Las películas. La muestra incluye la proyección de ‘Le Mystère Picasso’ (‘El misterio de Picasso’)’, de 1956, producido por Filmsonor con guión de Henri-Georges Clouzot y Pablo Picasso; ‘Guernica’, película de 1949, dirigida por Robert J. Flaherty por encargo del MoMa de Nueva York; ‘Las variaciones Guernica’ (2012), escrita y dirigida por Guillermo G. Peydró; un audiovisual producido por Fundación Bancaja sobre el grabado ‘Minotauromaquia’ de Picasso; y un audiovisual del Museo Goya Colección Ibercaja de la vida y la obra del artista aragonés.