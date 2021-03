Amaia Romero compensará a sus fans zaragozanos con un concierto íntimo en la Luis Galve

Bien está lo que bien acaba. Amaia Romero compensará finalmente al público de Zaragoza que compró entradas para su concierto del 14 de marzo, justo cuando estalló la pandemia y no pudo celebrarse.

Aunque se marcó otra fecha, el 16 de octubre, también fue cancelada. En esa ocasión no solo no se planteó fecha alternativa, sino que los que se quedaron con las entradas en la mano no recibieron respuesta alguna ni pista de adónde dirigirse para recuperar su dinero.

Ahora, Primavera Labels y GTS Management, las oficinas de representación de la cantante pamplonesa, han respondido al malestar con una serie de conciertos íntimos que tendrán lugar el próximo 15 de abril, en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza.

Según remiten a los afectados en un correo electrónico, se trata de "un obsequio a los por la no devolución de entradas" que estas empresas achacan a "la desaparición de la promotora responsable de aquel espectáculo, One World Music Entertainment S.L.U". "La omisión de su obligación de devolver el importe de las entradas -explican en ese mismo escrito Primavera Labels y GTS Management- ha provocado una situación muy desagradable para todas las partes. Con este detalle Amaia quiere involucrarse directamente, devolviendo el cariño que su público merece".

La cita del día 15 será un " mini-show acústico, preparado expresamente para la ocasión".

Para lograr esa cercanía con los fans a los que quiere mimar y, a la vez, cumplir las medidas de seguridad que exige la pandemia, se han organizado tres pases que tendrán lugar a lo largo de la tarde.

Para acudir, se deberá presentar en el acceso al auditorio la invitación que se ha remitido a los afectados, junto a su DNI y la entrada original del concierto cancelado.