Querido joven poeta: ha llegado tu mes más desafiante

¿Recuerdas el reto llamado 'Inktober' que dedicaba a cada día del mes de octubre para ayudar a ilustradores y dibujantes, amater o no, a unirse a un maratón creativo de 31 días? Pues es hora de que conozcas las versión poética de este formato. 'Escapril' es un reto con la misma dinámica, pero dedicado a la poesía y a que todos los creadores que lo deseen compartan sus textos en las redes sociales.

La idea partió de la modelo y 'vlogguer' estadounidense Savannah Brown, cuyo vídeo poema 'What Guys Look For In Girls', publicado en 2014, dio la vuelta al mundo. Ahora, desde la cuentas cuentas homónimas del reto, cada mes de abril se comparten en redes sociales una lista con 31 ideas para ayudar a la inspiración de los poetas que quieran unirse al reto. Eso sí, aunque el evento se centra en la poesía, desde las notas informativas que han dejado a los usuarios para animarlos a unirse al 'challenge' la organización indica que otros tipos de escritura breve, como la prosa y la ficción flash, son también bienvenidos.

Para acercar esta tendencia al público hispanohablante, Noches de Poemia puesto a disposición de sus seguidores la traducción de cada una de ellas. Así puedes consultar las temáticas en castellano en su cuenta de Instagram siempre que quieras, como puedes ver en las dos imágenes siguientes.

Si decides unirte, para que los demás puedan ver tus poemas, además de añadir el hashtag #escapril2021, Noches de Poemia propone a los creadores mencionar su cuenta de instagram (@nochesdepoemia) en las publicaciones, de forma que puedan compartirlas también y llegar a más usuarios.

