El Prado presentó un artículo de Pérez-Reverte como un monólogo de Fernán Gómez

El Museo del Prado ha suspendido el monólogo 'Soldado', que el actor Daniel Ortiz interpretaba estos días ante 'Las lanzas' (también llamado 'La rendición de Breda'), de Velázquez. El texto se presentó como un inédito del actor y académico Fernando Fernán Gómez, cuando se trata de un artículo de Arturo Pérez-Reverte. El texto se incluyó en el volumen 'Teatro', editado por Galaxia Gutenberg en octubre de 2019 con más de 20 escritos dramáticos de Fernán Gómez, fallecido en 2007, y recopilados por la pareja y la nieta del actor, Emma Cohen y Helena de Llanos.

Lo que se presentó como un inédito del actor era en realidad un artículo publicado el 30 de agosto de 1992 en 'El Semanal' (ahora 'XL Semanal') por el también académico Arturo Pérez-Reverte con el título de 'La rendición de Breda' e incluido en 1995 como 'La fiel infantería' en 'Obra breve' (Alfaguara). El lector vallisoletano Raúl Ortiz advirtió al diario 'El País' del error.

El Prado ha suspendido las tres representaciones pendientes e insiste en que "no ha habido mala fe, ni afán de lucro" por parte de nadie. Señalan que no fueron los promotores de la idea y lamentan el error. Como Joan Tarrida, editor de Galaxia Gutenberg, que no dudó "en ningún momento" que estaba ante un inédito de Fernán Gómez hallado por la nieta entre los papeles de su abuelo.

Tampoco ve ninguna mala fe Pérez-Reverte, que dice sentirse "honrado" de que Fernán Gómez "se apropiara" de su texto. El escritor recuerda que Juan Diego ya lo recitó y que también el actor José Sacristán se interesó por un relato "muy teatralizable". Nadie sabe quién mecanografió el texto y lo firmó con las iniciales FFG. Tarrida cree que de no representarse en El Prado no se habría desecho el entuerto y confirma que retirará el texto en las próximas ediciones de 'Teatro'. Daniel Ortiz, actor, director y coproductor del espectáculo, es el mas perjudicado. Durante la pandemia propuso llevarlo a escena y Helena de Llanos le dio su autorización a cambio del 10% de sus honorarios para sus herederos en concepto de derechos de autor.