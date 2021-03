El español que batalla contra la extinción de los leones en Kenia

Más de quince años lleva el naturalista y etólogo español Jorge Alesanco (Madrid, 1969) en la reserva natural del Masái Mara (Kenia) observando e integrándose en manadas de leones salvajes. Pero lo que ocurrió en el año 2020 no lo había vivido antes. "La pandemia no cambió la vida de manera radical, pero sí empezó otra batalla por la supervivencia tras unas lluvias absolutamente poderosísimas como no había visto yo antes", adelanta el investigador. Precisamente La 2 de TVE estrena este martes (23.00) el documental 'Wild Covid, pandemia salvaje', donde muestra cómo la conducta de los depredadores cambió sin la presencia del ser humano y ante fenómenos meteorológicos tan adversos.

Las repetidas lluvias torrenciales que cayeron en el este de África provocaron la alteración del hábitat natural de algunas especies debido a las inundaciones. Un mes intenso que provocó desbordamientos de ríos, huidas y muertes de animales pero también el agravamiento del conflicto hombre-animal "que puede acabar drásticamente con los leones". Estos felinos atacaron el ganado de la zona y agravaron una relación con los humanos "que ha existido de manera cotidiana desde el principio de los siglos", pero cuya situación empeoró en 2020.

Y fruto de esa preocupación, Alesanco, junto al director del documental, Regis Francisco, fundaron Save the Lion Masái Mara, una asociación que cuenta con el apoyo del gobierno local y que está dedicada a la conservación de los leones salvajes en el ecosistema Masái Mara en Kenia. "Hubo muchas muertes de leones y un verdadero drama que hizo que decidiéramos hacer un proyecto, en el que ponemos un fondo de compensación para los ganaderos", explica el naturalista. Según calcula, quedan en África alrededor de 20.000 leones, por lo que alerta de la importancia de actuar para "frenar la extinción de la especie".

Atrapado en la reserva

El documental, coproducido por RTVE y Story Producciones, surgió después de que un equipo español de televisión quedara atrapado en la reserva natural durante el confinamiento. Sin la presencia de turistas extranjeros, pudieron grabar las conductas de los depredadores ante la ausencia del ser humano y fueron testigos de una serie de fenómenos extraordinarios en la naturaleza salvaje.

La película muestra escenas tan insólitas como la de un león descansando en el aeródromo de Masái Mara, en la zona de espera de los pasajeros; o las luchas descarnadas entre depredadores de distintas especies enfrentadas por la misma presa. Pero también nuevos comportamientos y una dramática migración en el río Mara que afectó al ecosistema de la región.

Este documental forma parte de una serie más extensa centrada en la vida del etólogo Jorge Alesanco y que lleva por título 'El rey de la sabana'. Alesanco convive desde hace más de una década junto a una manada de leones que lo ha integrado como un miembro más. Y en Masái Mara continuará hasta el final de sus días. "Soy un naturalista consumado, feliz de la vida que tengo aquí con mi mujer Mariola, y aquí quiero morir".