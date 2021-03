Lana del Rey anuncia su disco de "venganza" para junio, 'Rock Candy Sweet'

Solo unos días después del lanzamiento de su último disco de estudio, Lana del Rey ha anunciado a través de su perfil de Instagram que el próximo 1 de junio verá la luz otro álbum suyo titulado 'Rock Candy Sweet', una "venganza" con la que según ella se resarcirá de las críticas recibidas en los últimos meses.

A ese respecto, la artista estadounidense se ha hecho eco de manera irónica de un reportaje de la revista 'Harper's Bazaar': "Solo puedo agradecer de nuevo artículos amables como este por recordarme que mi carrera se ha construido sobre la apropiación cultural y por hacer glamourosa la violencia de género".

"Seguiré haciendo frente a ese tipo de ideas con mi próximo álbum", ha señalado a continuación, añadiendo algo más de contexto al sentido de ese 'Rock Candy Sweet' que, según sus palabras, será algo así como su "venganza" a las polémicas en las que tiende a verse envuelta por sus declaraciones.

Se refería por ejemplo a cuando meses atrás constató que había incluido gente negra en la portada de su último disco en el mercado, en un intento por "anticiparse" a posibles críticas sobre inclusividad, algo que el artículo de 'Harper's Bazaar' consideró "innecesario".

"Tienen razón, habría sido innecesario si nadie hubiera criticado significativamente todo sobre ese álbum para empezar. Pero lo hicisteis. Y quiero venganza", ha apostillado en Instagram.

De cumplirse los plazos, 'Rock Candy Sweet' verá la luz apenas dos meses después de la publicación este pasado viernes de su séptimo disco de estudio, 'Chemtrails Over The Country Club', en el que su música realiza un giro desde California hacia el interior de EE. UU.

De momento, la crítica ha celebrado con efusividad su publicación, a la altura del previo 'Norman Fucking Rockewell' (2019), que fue calificado como uno de los mejores discos de 2019 a nivel internacional.

Entre medias, la incansable artista editó 'Violet Bent Backwards Over The Grass', un audiolibro de poemas escritos por ella, y en agosto de 2019 lanzó de manera independiente el sencillo musical 'Looking For America', impulsada por los tiroteos en Estados Unidos.

Y es que desde el inicio de su carrera en 2012 como Lana del Rey con el exitoso 'Born To Die' (antes había lanzado 'Lana Del Ray' (2010) bajo su nombre real, Lizzy Grant), esta compositora e intérprete se ha mostrado muy activa en términos discográficos, con la publicación de prácticamente un disco cada uno o dos años.