Palmarés de los XIII Premios Gaudí de la Academia del Cine de Cataluña

La relación de los 23 galardones entregados en la gala de los XI Premios Gaudí del Cine en Cataluña es la siguiente:

Filme en catalán: 'La vampira de Barcelona', de Lluís Danés

Filme en lengua no catalana: 'Las niñas', de Pilar Palomero

Dirección: Pilar Palomero, por 'Las niñas'

Guión: Núria Giménez Lorang por 'My Mexican Bretzel'

Actriz: Candela Peña por 'La boda de Rosa'

Actor: Mario Casas por 'No matarás'

Actriz secundaria: Verónica Echegi por 'La ofrenda'

Actor secundario: Alberto San Juan por 'Sentimental'

Dirección producción: Luis Fernández y Anna Parra por 'Adú'

Documental: 'My Mexican Bretzel', de Núria Giménez Lorang

Cortometraje: 'Ni oblit ni perdó', de Jordi Boquet Claramunt

Filme para TV: 'La mort de Guillem', de Carlos Marques-Marcet

Dirección artística: Lluís Danés por 'La vampira de Barcelona'

Montaje: Núria Giménez Lorang-Cristóbal Fernández, 'My Mexican Bretzel'

Música original: Niño de Elche por 'Niños somos todos'

Fotografía: Daniela Cajías por 'Las niñas'

Vestuario: Mercè Paloma por 'La vampira de Barcelona'

Sonido: Amanda Villavieja, Fernando Novillo y Alejandra Molina por 'Las niñas'

Efectos visuales: Lluís Rivera, Anna Aragonès y Aleix Torrecillas por 'La vampira de Barcelona'.

Maquillaje y peluquería: Laura Pérez y Xavi Valverde por 'La vampira de Barcelona'

Filme europeo: 'Sorry we missed you', de Ken Loach

Premio del público: 'Las dos noches de ayer', de Pau Cruanyes y Gerard Vidal

--------

Gaudí de honor: Carme Elías