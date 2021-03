Ana Alcolea debuta en el teatro musical con Beethoven en el Arriaga de Bilbao

ZARAGOZA. El Teatro Arriaga de Bilbao estrena hoy la pieza de teatro musical, para todos los públicos, ‘El viaje de Ludi’, cuyo texto ha redactado la autora aragonesa Ana Alcolea (Zaragoza, 1962), galardonada meses atrás con el Premio de las Letras Aragonesas de 2020. "Es una pieza dialogada, donde Ludwig van Beethoven conversa con sus dos criados y los tres hacen un viaje imaginario a través de una serie de ‘lieder’ del compositor alemán, canciones basadas en melodías y en textos europeos que Beethoven compuso por encargo del mecenas y coleccionista británico George Thompson. Son piezas de distintos países: Italia, España, Alemania, Gales, Ucrania, Escocia, etc.», dice la escritora, confinada en Noruega. No podrá asistir al estreno, aunque ha podido ver algunos ensayos por vídeo.

Raúl Peña, actor de teatro, cine y televisión, da vida a Beethoven, y los cantantes Manuel Gómez Ruiz, tenor, y Marta Infante, mezzosoprano, encarnan a sus criados y cantan 20 ‘lieder’. Al final, los tres interpretan a trío un tema. Manuel y Marta, recuerda Ana Alcolea, intervinieron en los ciclos de ‘lied’ de Zaragoza. "Manuel lo hizo en 2017. Y Marta Infante en 2019, donde estrenó nada menos que las canciones compuestas por el llorado Antón García Abril, fallecido estos días". La puesta en escena es de Guillermo Amaya y la escenografía, de Peter Chamizo. El Trío Arbós acompaña en directo y en escena a los intérpretes vocales.

"Este proyecto lo concibió el tenor canario afincado en Alemania Manuel Gómez Ruiz. Gran conocedor del teatro musical infantil que se hace en otros países, su idea era acercar la obra de Beethoven a un público de todas las edades. Perder el miedo que algunos tienen todavía a la música clásica. Manuel Gómez Ruiz conoció mi obra literaria a través de nuestra común amiga, la artista también zaragozana Eugenia Sánchez de San Pío, y me propuso participar en su proyecto. No me lo pensé y le dije que sí", indica Ana.

"Aparte de los textos que escribí para mis alumnos de la asignatura de Teatro en Alcalá de Henares, hace bastantes años, esta es mi primera incursión en el lenguaje dramático y estoy muy emocionada. Es un texto muy divertido con el que he disfrutado muchísimo. Hace años que quería escribir teatro y le estoy muy agradecida a Manuel por regalarme este viaje musical y literario. Tanto el texto como todo el espectáculo están hechos desde el cariño y el respeto hacia la obra de Beethoven, hacia la música, hacia la literatura y, sobre todo, hacia un público que merece impregnarse de cultura desde edades tempranas", matiza Alcolea.

‘El viaje de Ludi’ tendrá una segunda función el domingo en el Teatro Arriaga dentro de la temporada lírica organizada por la Asociación de Bilbao de Amigos de la Ópera, que coproduce este proyecto, por el que apostó desde el primer momento en su formato para niños. Bilbao es la única ciudad española que programa teatro lírico para jóvenes, niños y familias enteras.

Casilda y Manuela Sancho

Por otra parte, Ana Alcolea está inmersa en distintos proyectos. Acaba de publicar en Anaya el cuento infantil ‘Casilda y las mariposas’ y participa con otros diez escritores en el libro colectivo, de terror infantil, ‘Aurora o nunca’, que "ya tenía un antecedente para jóvenes. Por otra parte, la comarca de Belchite ha preparado una colección de libros ilustrados sobre personajes de la comarca, de escritores e ilustradores, y a mí me han asignado a Manuela Sancho, la heroína de los Sitios. He visto las pruebas y queda estupendo. Los dibujos son de Coco Escribano y son, de verdad, magníficos".