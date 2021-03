Palomero ya está buscando localizaciones en el Bajo Aragón para su nueva película

Once días después de su histórico triunfo en los Premios Goya, Pilar Palomero ha regresado a Zaragoza para compartir su éxito con los aragoneses. A la recepción encabezada por el presidente Javier Lambán en el Museo de Zaragoza, no han faltado la madre y la hermana de la cineasta –visiblemente emocionadas– ni las intérpretes Andrea Fandos, Elisa Martínez, Carlota Gurpegui, Julia Sierra y Ainara Nieto. También han estado presentes dos de los cuatro galardones que atrapó en la gran noche del cine español, incluido el de mejor película.

Una cita de merecido reconocimiento que, pese a su brevedad, ha mostrado a una creadora en perenne estado de felicidad. "Estoy muy emocionada por traer los Goya aquí. Estamos muy contentas de todo el cariño que hemos recibido de Aragón. La respuesta ha sido increíble, con un amor inmenso", ha introducido la realizadora zaragozana.

Un preámbulo a la reivindicación de la dureza de su profesión y de las incertezas que rodean cada proyecto. "Hay que trabajar mucho para que una película salga adelante. Con ‘Las niñas’ luchamos para que se rodara en Aragón. Estoy muy orgullosa del equipo aragonés que participó, desde las actrices a los figurantes, pasando por el cáterin o la seguridad. Hacer una película genera empleo y hace que la Comunidad haya luchado por un sueño. Me alegro de que haya tenido este final tan bonito. Ojalá que este éxito sirva para los que queremos hacer cine en Aragón", ha proclamado.

Lejos de que los elogios y los premios hayan relajado su actividad, Palomero ya centra sus esfuerzos en su segundo largometraje, ‘La maternal’, que versará sobre la maternidad en la adolescencia. El pasado sábado ya arrancó el castin en Tarragona y ayer anunció que también ha iniciado el proceso de búsqueda de localizaciones. "Mi deseo sería poder rodar en mi tierra, aunque la trama manda. Ya hemos localizado en zonas del Bajo Aragón. Mi familia viene del Matarraña y de la Terra Alta. El desarrollo de la localización comienza por allí", ha revelado.

Ante esta reivindicación disfrazada de anhelo, Javier Lambán ha intervenido de inmediato. "Si depende del Gobierno de Aragón que se ruede en la Comunidad, que no quede. Pilar, estamos a tu disposición para lo que necesites", ha lanzado el presidente. Palomero ha cazado al vuelo el ofrecimiento y ha replicado: "Tomo nota".

Una vez metabolizada la sobredosis de halagos por su ópera prima, se ha visto a una cineasta reflexiva y realista. "‘Las niñas’ fue un viaje muy largo. Mi objetivo es tener este oficio, ser directora y dirigir todas las películas que pueda. Me encantaría que estos premios Goya me ayudaran en este camino. Hago cine por amor al cine, y eso es lo único que me mueve", ha concluido.