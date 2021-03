La 'gamer' Sisi Nono muere por covid

La 'gamer Sisi' Nono ha fallecido el pasado sábado, víctima del coronavirus, enfermedad que contrajo en febrero. Su hijo Rubén anunció su muerte a través de las cuentas en redes sociales de su propia madre, conocida como Sisi y @davnie6 en Twitter.

Rubén agradeció el cariño y apoyo de los seguidores de la streamer española, con 34.700 suscriptores en su canal de Youtube: "Os quiero dar las gracias por haberla hecho tan feliz estos últimos meses y por haber hecho su sueño realidad".

"Mamá, quiero que sepas que para mí eres una campeona y sé que has hecho todo lo que has podido. Allí donde estés quiero que sepas que te quiero y que no dejaré de pensar en ti. Sé que cuidarás de nosotros y siempre estarás presente".

Gracias por todo, habéis sido muy importantes para ella. pic.twitter.com/tMC46tdZwI — SisiNono (@davnie6) March 14, 2021

Y también ha pedido que los youtubers no difundan grabaciones sobre el fallecimiento de la 'gamer': "Por respeto a la familia, os pido que por favor no se hagan vídeos del tema. Mi hermano es muy pequeño y no nos gustaría que pudiera encontrarse con un vídeo así en un futuro".

En el comunicado, Rubén explica que su madre "ha luchado contra la covid con todas sus fuerzas, pero hay veces que no es suficiente y por desgracia no ha podido más. Ayer fue un día muy triste pero por fin puede descansar".

Estoy sin palabras. Muchas gracias por estar siempre tan alegre y con una sonrisa en todo momento, por ser tan genuina y compartir tantos buenos momentos con nosotros y con el chat, desde que te conocimos en GTA RP hasta ahora. Nunca te olvidaremos. Mucha fuerza para la familia. https://t.co/4UkLsGIAl6 — elrubius (@Rubiu5) March 14, 2021

Mucha fuerza para toda la familia, vamos a extrañar mucho a Sisi. https://t.co/ngl9qnRzPo — ALK4PON3 Codigo ALKA en la COD store (@MYMALK4PON3) March 14, 2021