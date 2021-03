El Juan Marsé más irónico llega tras su muerte en su retrato del ambiente político y literario

ZARAGOZA. Juan Marsé (1933-2020) nunca había escrito un diario ni parecía creer mucho en ellos. Pero en 2003, decidió que iba a redactar uno, con entradas de 100 a 150 palabras diarias como un ejercicio de disciplina, y, según señala el crítico literario Ignacio Echevarría, lo hizo "con toda suerte de dudas y reservas".

Lo escribió en 2004 en una agenda de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, y lo hizo a su modo: con sinceridad, con su humor vitriólico, su escepticismo y sus gotas de crueldad, sátira e ironía de francotirador. Y también con sus obsesiones: insiste en que fue una pena que Víctor Erice no dirigiese ‘El embrujo de Shanghai’, aunque también parece aceptar lo que le dice Andrés Vicente Gómez, que quizá no se hubiese rodado nunca.

Sigue ensañándose con la "prosa sonajero" de Umbral y con la "prosa campanuda" de Cela; se siente muy alejado de Nuria Amat, a la que fustiga a la menor oportunidad; a veces bromea en serio y jocosamente con la obsesión de su gran amigo Enrique Vila-Matas por Kafka ("Estoy del Kafka de Enrique hasta el gorro"), y expresa de formas muy distintas su lejanía de los nacionalistas e independentistas, con Carod-Rovira a la cabeza. Todo ello aparece en su libro póstumo ‘Notas para unas memorias que nunca escribiré’ (Lumen), el diario de un autor embarcado en una novela-guión, que será ‘Canciones de amor de Lolita’s Club’, que era candidato al Cervantes, que obtendrá Rafael Sánchez Ferlosio, y abuelo apasionado de su nieto Guille, al que le hace dibujos de Batman. En un determinado momento dice que está leyendo o comprando a Josep Pla, y desliza: "Quiero dejar a mis nietos una buena biblioteca".

Juan Marsé sigue muy de cerca la carrera de su hija Berta, y alude a cuentos suyos concretos a menudo. Ya puesto a repartir mandobles, desde la convicción de "la inutilidad intelectual de este diario", dice que Ana María Matute "es un puro camelo", a veces se ensaña, o siente lástima, con Yvonne Barral, la viuda del escritor y editor Carlos Barral, "pienso que está borracha pero luego me digo que está chiflada", apunta en una ocasión.

A expresidente José María Aznar lo retrata sin contemplaciones: "... es ya la calavera agusanada del franquismo, y sus mentiras son su mortaja". Además habla de otras pasiones: la necesidad de nadar a diario (sus actividades más constante son nadar y escribir), ve mucho cine, viaja y cultiva a la amistad. Reparte elogios, especialmente, para Carmen Balcells, su agente, y para la editora Elena Ramírez ("Mi rubia favorita se muestra amable"). Y tiene que estar muy pendiente del cardiólogo.

En este libro, además del Diario de 2004, se incorporan ‘Tres libretas’ donde el autor de ‘Rabos de lagartija’ y Premio Cervantes de 2008 se divierte: escribe listas (la de prosistas españoles es malvada y divertida. Cela: prosa campanuda; Umbral, prosa sonajero; Marías, prosa pringada; Cercas, prosa resabiada; Ruiz Zafón, prosa insolvente; De Prada, prosa ensotanada; incluye a la francesa Marguerite Duras, de prosa tricotosa), hace preguntas de cine, redacta greguerías y aforismos, avanza fragmentos sobre su pensamiento literario y el oficio de escribir, y ajusta algunas cuentas: le reprocha a Javier Cercas que quiera convertirse en el especialista de la transición y sus misterios. "¡Menudo coñazo viene dando!", dice.

Por lo regular halla motivos de crítica o de disidencia con muchos autores, no solo Baltasar Porcel (que casi despide con ternura tras su muerte), sino Javier Marías, Juanjo Millás (elogio y sus artículos y cuestiona su narrativa), Ruiz Zafón o Luis Goytisolo, entre otros. O Cela, del que anota: "Camilo José Cela, prosa campanuda, arribista sin escrúpulos. Indeseable sujeto. Le recuerdo engallado en nuestras reuniones con el jurado de La Sonrisa Vertical". En 2008 explica, a raíz de una intervención de Miguel García-Posada, que calificó de "calumnia y siniestro invento" su definición de 'prosa sonajero' de Umbral. Marsé dice que es la definición de "una verbosidad nada memorable y de un ego descomunal", algo que también le atribuye a Baltasar Porcel. De Guardiola dice que, de ser un chico listo, se ha hecho "un tonto de solemnidad", y de Pilar Rahola asegura que es "la firma más desvergonzada, aberrante, risible y repulsiva del periodismo nacional". Y anota que "el ego quejumbroso de Juan Goytisolo no tiene límite".

Es crítico con el periodismo cultural, en particular por el tratamiento del Premio Planeta, y reparte mandobles con arbitrariedad a bastantes periodistas.

Pero también aparece la melancolía e intuye el fin hacia 2016. "El cuerpo se me ha convertido en un amigo pelmazo que exige atención y cuidados continuos. Es el principio del fin". En la página siguiente agrega: "En este mundo entregado al estruendo mediático ya casi no me interesa vivir. La insuficiencia renal y las coronarias heridas van haciendo su trabajo en silencio". Y también afirma: "Cuando ellos se olviden de mí, cuando olviden mi nombre, empezará a vivir entre ellos".

En un texto escribe: "Me incomodan los elogios y me incomoda hablar de lo que escribo. Solo puedo hacerlo desde la más sincera incertidumbre". Eso sí, acusa una ‘desmemoria’ de Muñoz Molina, tanto "que me he sentido agraviado", confiesa.

LA FICHA

‘Notas para unas memorias que nunca escribiré’. Juan Marsé. Edición de Ignacio Echevarría. Lumen. Barcelona, 2021. 440 páginas. (Incluye diario, libretas y notas de conjunto).