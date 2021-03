Paula Ortiz termina el rodaje en Venecia de 'Al otro lado del río y entre los árboles'

La directora de cine aragonesa Paula Ortiz ha concluido en Venecia el rodaje de su última película, ‘Al otro lado del río y entre los árboles’, versión de la novela homónima de Ernest Hemingway producida por Tribune Pictures y The Exchange. ‘Across The River And Into The Trees’, título original del filme, está protagonizado por Liev Schreiber, actor norteamericano de amplia trayectoria cinematográfica, famoso en España por ser el protagonista de la popular serie televisiva ‘Ray Donovan’, y por Matilda de Angelis (‘Veloz como el viento’, ‘El premio’).

"Ha sido un rodaje durísimo, muy difícil, por el coronavirus y las medidas que hay que tomar, y porque rodar en Venecia en ocasiones se convierte en un pequeño infierno", señalaba ayer la cineasta. Tanto Paula Ortiz como algunos miembros del equipo artístico de la película pasaron la enfermedad durante las tareas de preproducción. Pero aunque la pandemia ha supuesto algún inconveniente, también ha facilitado el rodaje.

Un momento del rodaje en Venecia Instagram

"Había confinamiento y estaba todo cerrado, los hoteles, los bares, los restaurantes... pero el cine estaba dentro de las actividades profesionales que seguían su curso, y eso nos ha dado algunas facilidades. Hemos tenido varios días de rodaje en la plaza de San Marcos, que habitualmente está abarrotada de gente, y nosotros la hemos podido disfrutar prácticamente en solitario, lo cual ha sido un privilegio y somos conscientes de ello".

El argumento de ‘Al otro lado del río y entre los árboles’ gira en torno a Richard Cantwell, un veterano coronel norteamericano que acude a Venecia para dedicarse a la caza durante un fin de semana pero, sobre todo, para encontrarse con su amante, una aristócrata mucho más joven que él. Ambos saben que su relación está condenada al fracaso, por esa diferencia de edades, y a partir de ahí se desenvuelve la novela. El guión ha corrido a cargo de Peter Flannery.

"No me había leído la novela cuando me propusieron el proyecto –revela Paula Ortiz–, pero la historia me sedujo desde el primer momento porque me obliga a enfrentarme a mis contrarios. Es la historia de un hombre muy masculino, muy férreo, que se ve obligado a romperse para afrontar su mortalidad. La belleza de los diálogos es brutal y enseguida me sedujo la escritura descarnada y atada a la realidad de Hemingway en esa novela, que tiene además mucho de iceberg y que oculta mucho más de lo que muestra. Ha sido un privilegio rodar esta película».

Liev Schreiber, en su papel protagonista. Instagram

El equipo ha sido italo-español (en las labores de vestuario ha colaborado la aragonesa Arancha Ezquerro, la dirección de fotografía ha corrido a cargo de Javier Aguirresarobe), y a la pareja protagonista le han acompañado actores como Danny Huston, Josh Hutcherson y Laura Morante, entre otros. La presencia de Huston en el reparto es una suerte de justicia poética. Su padre, el director de cine John Huston, estuvo trabajando a finales de los 70 en la adaptación cinematográfica de su amigo Hemingway pero el proyecto no salió adelante.

Es una historia que se ha intentado en varias ocasiones a la gran pantalla, pero que por distintos motivos los proyectos no han cuajado. Los productores (Robert MacLean, de Tribune Pictures, junto a John Smallcombe y Ken Gord) confiaron el proyecto a Paula Ortiz después de ver en ‘La novia’, la adaptación que había hecho de ‘Bodas de sangre’ de Federico García Lorca. La película, una producción independiente, se ha rodado guardando los protocolos anticovid y ha contado con el apoyo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali y del gobierno regional del Véneto y la ciudad de Venecia.

Ahora queda el montaje y posproducción. Según Paula Ortiz, no se ha fijado aún la fecha del estreno. «La película iba a haberse rodado en mayo pero la pandemia la retrasó, así que el calendario que manejaban los productores ha tenido que modificarse». Ortiz, de momento, va a sumergirse en el rodaje de la entrega que le han encargado de ‘Historias para no dormir’, ‘remake’ de la serie de Chicho Ibáñez Serrador.