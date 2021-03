Maria Rodes: “El oficio de cantautora es bastante solitario”

La compositora y cantante catalana Maria Rodes (Barcelona, 1986), y su mano derecha, la guitarrista Isabelle Laudenbach, traen a Huesca el jueves 11 de marzo el disco 'Lilith', considerado por muchos medios de comunicación nacionales como uno de los mejores discos españoles del turbulento 2020. Es el tema de la brujería, enfocado desde diferentes puntos de vista, el que de modo monográfico sostiene todo el álbum, lo cual, curiosamente, se acompasa bien con la dulzura de la voz de Rodés, una de las más características y destacables del panorama independiente, logrando un estimulante mezcla de magia negra y delicadeza, de potencia y vulnerabilidad, de liberación real y de ganas de ser cuidada. Sensible, curiosa, amable y seria, Maria Rodés es también autora de un libro, ‘Duermevela’ (Alpha Decay, 2015), donde escribía algunos de sus sueños con una calidad literaria sobresaliente.

Hace unas semanas tocó en el Auditorio Nacional una 'antología' de su obra. Supongo que eso le dio pie a hacer un primer balance, a reflexionar sobre su propia trayectoria. ¿Qué conclusiones sacó?

Me di cuenta de que en mis inicios me centraba sobre todo en hablar de mis sentimientos inspirados casi siempre por mis relaciones afectivas y, en especial, por una compleja relación conmigo misma. Hay mucha introspección en mis primeras canciones, mucha voluntad de entender quién era y el por qué de mis primeros fracasos amorosos.

Con los años he ido poniendo el foco cada vez más en historias externas a mí a través de las cuales me he podido expresar incluso con más libertad. Es decir, he seguido hablando de mí pero a través de los otros, reservando así ciertos detalles de mi intimidad.

¿De dónde viene y hacia dónde va?

Mis letras no suelen ser narrativas, más bien algo crípticas, pero sí he ido diseñando involuntariamente un método que busca que el conjunto de las canciones que componen el álbum cuenten una misma realidad desde distintos ángulos. Todavía soy de las que se plantean los álbumes como unidades conceptuales y no como un conjunto de canciones sueltas.

Eso sí, casi siempre me fijo en historias que de alguna forma estén relacionadas con mi identidad. He hablado de mi tío bisabuelo en mi anterior álbum, de mis sueños y ahora de las brujas, a las que de alguna forma también siento como antecesoras. Lo que de jovencita trataba de encontrar en mí misma, lo busco ahora en las historias que se cruzan en mi camino y que de alguna forma también hablan de mí.

Su último disco, 'Lilith', está inspirado en el mundo de las brujas, abordado de distintas formas. ¿Cómo fue el proceso de documentación?

Fue un proceso bastante extenso que pasó por distintos bloques. Por un lado, me dediqué a leer leyendas de la Península Ibérica que contaran aquelarres y demás (La península de las brujas: Un viaje fantástico por el aquelarre ibérico de Jose Dueso), quería conocer cuál era el mito y la fantasía alrededor de esta figura. También hice una lectura de algún que otro ensayo feminista (Calibán y la bruja de Silvia Federici) y me informé sobre movimientos activistas que utilizaban la palabra “bruja” como símbolo de la mujer independiente, fuerte y liberada (W.I.T.C.H. Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno).

¿Algún otro detalle?

En el proceso también me dejé influir por otras brujas inspiradoras. Por ejemplo, musicalicé un poema de Alfonsina Storni en 'Con los Pies Desnudos' y me inspiré en los textos de la curandera Maria Sabina en 'La extraña'. Por último, hice un poco de exploración personal para identificar de qué forma yo me sentía también un poco bruja. Siendo música, prácticamente nómada y sin pareja ni hijos por aquel entonces, ¿hubiese sido otra candidata a la hoguera en el siglo XV?

Sé que es inconformista, y que tiene, digamos, inquietudes interdisciplinares, ganas de hacer cosas distintas. ¿Qué le pide el cuerpo, en ese sentido? ¿Qué tiene ganas de hacer?

Me atrae mucho el teatro y el cine. Me gustaría entrar en ese mundo a través de la música o de la interpretación. De pequeña estudié interpretación algunos años y me encantaba, adoro actuar y encarnar emociones de otros. También me seduce mucho la idea de contar historias a través de tanta variedad de lenguajes y hacerlo en colaboración con más gente. El oficio de cantautora es bastante solitario, a veces siento el deseo de formar parte de un proyecto más grande y colaborativo. Confieso que también fantaseo con estudiar Bellas Artes cuando me jubile y pasarme la vejez delante de un lienzo.

¿Qué diría que podrán escuchar el jueves 11 quienes se acerquen al Centro Cultural Manuel Benito Moliner?

Los que se acerquen me verán acompañada de una de las mejores personas y guitarristas que yo conozco: Isabelle Laudenbach. Juntas, con nuestras voces y guitarras, recorreremos un repertorio conformado por canciones del último álbum, 'Lilith', pero también de discos anteriores como ‘Eclíptica’ o ‘Maria Canta Copla’. También interpretaremos canciones de otros y otras que se cruzaron en nuestro camino como es el caso de Cecilia, a quién tuvimos el honor de homenajear en una gira organizada por el Festival de Voces Femeninas en 2015. A lo largo del concierto habrá canciones de carácter más flamenco, otras de ritmos latinos, pop de autor, folk... Esperamos que los que vengan disfruten de nuestra música y se sumen a nuestro pequeño aquelarre a dúo.

MARIA RODES EN CONCIERTO

Presenta el disco 'Lilith'. Maria Rodes (guitarra y voz) e Isabell Laudenbach (guitarra). Centro Cultural Manuel Benito. A las 19.45.