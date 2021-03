El castillo de Loarre reabrirá el 20 de marzo

El castillo de Loarre, uno de los 15 más bonitos del mundo , según ‘National Geographic’, reabrirá sus puertas el próximo 20 de marzo. Esta enorme construcción del siglo XI es la fortaleza románica más importante de España, y una de las mejor conservadas de Europa. Ha sido escenario de cine: fue protagonista del rodaje de la película 'El reino de los cielos', en 2005, dirigida por Ridley Scott y protagonizada entre otros actores por Orlando Bloom y Eva Green. También se han rodado otras películas como ‘Valentina’, ‘Miguel y ‘William’, o un documental sobre la Orden de Los Caballeros de Santiago, de Ana López Martín.

“En principio está previsto el próximo día 20. Hemos conversado hoy mismo con el Gobierno de Aragón y nuestra propuesta es abrir los fines de semana y festivos mientras no haya movilidad entre comunidades, o hasta que alcancemos una época que entre semana permita una mayor afluencia turística”, explica Roberto Orós, alcalde de Loarre.

El castillo de Loarre, situado en la comarca Hoya de Huesca, permanece cerrado desde el día 2 de noviembre, cuando la situación de la crisis sanitaria se agravó y obligó a restringir la movilidad interprovincial. Pese al desconfinamiento de las tres provincias aragonesas, Orós señala que, por lo general, muchos de los grupo de visitantes que proceden de la Comunidad aragonesa son colectivos (escolares, asociaciones, agrupaciones de la tercera edad) que, por el momento, no tienen venir porque las visitas solo permiten grupos de hasta 10 personas. El público individual, en la franja del fin de semana podrá acudir sin problemas y “es posible que se note una mayor afluencia de visitantes aragoneses porque no podemos salir de la comunidad, pero realmente no hay expectativas de que lleguen grandes masas de gente”, añade.

En opinión de Orós, mientras no haya movilidad entre comunidades y se amplíe el número de personas en los recorridos, “en espacios como este es prácticamente insostenible mantener las visitas más allá del fin de semana”.

En la provincia de Zaragoza el Monasterio de Piedra, enclavado en el término municipal de Nuévalos, en la Comarca Comunidad de Calatayud, vuelve a abrir sus puertas este sábado tras permanecer más de cuatro meses cerrado. Tanto el parque-jardín histórico como la zona monumental se podrán visitar por la mañana y, por el momento, el acceso se limitará a los festivos y fines de semana.

De momento, en la provincia de Teruel permanece cerrada uno de sus mayores atractivos: el parque temático Dinópolis, a la espera de cómo evoluciona la situación empidemiológica en Aragón. “Es una realidad cambiante y ojalá podamos dar cuanto antes una fecha de inicio y un calendario de apertura para esta temporada 2021. Si todo va bien y cuando se permita la movilidad entre comunidades autónomas, se valorará retomar la actividad en el parque -informan desde el área de Comunicación de Dinópolis-. Recibimos muchas llamadas interesándose por la fecha de reapertura y es algo que agradecemos y que nos da ánimos. Tenemos muchas ganas de poder abrir de nuevo”.