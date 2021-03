La otra vuelta de la cinta de casete

Hace casi 60 años que Phillips lanzó al mercado los primeros aparatos grabadores en cinta de casete, un nuevo soporte analógico que la compañía patentó en 1964 y que se popularizaría sobre todo en las décadas siguientes, hasta que en la de los 90 el cedé barrió del mercado tanto las casetes como los vinilos. Los fabricación de las populares cintas magnéticas de audio cesó casi por completo. Adiós al rebobinado con un boli Bic

El pasado sábado falleció a los 94 años el ingeniero holandés Lou Ottens, inventor del casete. Trabajó en la compañía Phillips, donde impulsó la fabricación de esta cinta compacta. Se convirtió en director de la división de audio y asimismo sentó las bases para la invención del cedé. También fue director de la división de video de la firma neerlandesa que desarrolló el sistema Video 2000.

Cuando parecía que aquel soporte de reproducción de audio ya no tendría cabida en un mundo tan digitalizado como el presente, los casetes vuelven a estar presentes y son varios los sellos y grupos musicales que editan sus discos en este formato. Pero ¿dónde reproducirlos? Hay quienes desempolvan sus viejos ‘walkman’, conservan un radiocasete o un equipo con pletina donde todavía escuchar cintas. Y si no, no hay problema porque siguen fabricándose este tipo de apa, algunos de ellos incorporan incluso entrada usb que ofrece la posibilidad de digitalizar la música analógica que se reproduce en ellos.

En Aragón, la artista alcorisana Isabel Marco ha editado sus trabajos 'Quiero ser agua' y ‘Nada será igual’ en este soporte casi marginal, o quizá no tanto. En Reino Unido, por ejemplo las ventas de casetes subieron a su nivel más alto en 17 años. Según el informe de la Industria Fonográfica Británica (BPI, en sus siglas en inglés), las ventas aumentaron un 94,7% en 2020 en comparación con el año anterior, con 156.542 casetes vendidos, el total más alto desde 2003.

Según esta documento, esta cifra solo supone alrededor del 0,2% en el contexto del mercado de la música general. El casete más vendido en Reino Unido el pasado año fue ‘Chromática’, de Lady Gaga (14.000), según datos del portal Official Charts, que recopila datos y estadísticas de la lista oficial del Reino Unido sobre su escucha en BBC Radio 1. Le siguen de cerca ‘Calm’, de 5 Seconds of Summer (13.000) y ‘Yungblud’, de Weird, con 7.700 copias vendidas.

El músico aragonés David Albalá Ubiergo (L4 Red, Hashima, Los Volcanes…) lanzó hace pocas semanas ‘The First’, una autoedición en formato casete con dos temas, ‘The First’ y ‘The Other’, que forman parte de su proyecto de música electrónica The Biomechanical Toy.

Editar en este soporte resulta más barato que las ediciones en vinilo, muy en boga en este momento. Sellos como Ciudad Oasis y su iniciativa La Cassettería, apuestan por la publicación de álbumes en cinta de casete. También hay opciones para la autoedición. La firma barcelonesa Auto[edit]arte oferta ambos formatos analógicos (casete y vinilo) con precios que van de los 198 euros (sin IVA) por 50 copias por 198 euros (sin IVA), frente a los 699 euros (sin IVA) que cuestan 100 vinilos de 7 pulgadas, según ofrece