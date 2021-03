Carme Chaparro: "Un escritor me dijo que si quería triunfar en la novela negra no podía ser tan guapa"

La periodista Carme Chaparro (Salamanca, 48 años) regresa a Cuatro con la segunda temporada de 'Mujeres al poder' (22.50), un nuevo proyecto en el que se introduce en las historias reales de mujeres "comprometidas y luchadoras" para contar "su pasado y presente". La presentadora vuelve así a televisión tras su relevo en 'Cuatro al día', mientras ultima el cierre de la trilogía 'No soy un monstruo', por el que recibió el Premio Primavera de Novela 2017.

Son 26 historias de mujeres muy diferentes entre ellas. ¿Tienen algo en común?

Pese a las diferencias de edad, de estrato social, de educación, de origen o de la situación familiar, todas son mujeres que inspiran, que han luchado mucho en sus vidas y que, ahora, son felices por lo que hacen y cómo son. Ha sido un regalo, porque aprendes mucho de ellas.

¿Tienes relación con ellas después del rodaje?

Nos hemos hecho amigas. En la pandemia me he preocupado por ellas porque alguna se dedica a los servicios esenciales. No quiero que estas mujeres se vayan de mi vida.

¿Ha sufrido algún comportamiento machista en su trayectoria profesional?

Te diría que no. Yo empecé a presentar en Mediaset con 24 años, y ahora con 48 sigo conduciendo programas. Pero cuando gané el Premio Primavera de Novela, en la entrega del galardón, un escritor se me acercó y me dijo que si yo quería triunfar en la novela negra no podía arreglarme ni ser tan guapa. Como si fuera una cosa de hombres. Es lo más feo que me han dicho en mi vida profesional.

¿Cree que está habiendo un retroceso en la lucha feminista?

Lo del mural en Ciudad Lineal me parece muy grave. Quiere decir que borramos a las mujeres y no queremos que existan aquellas que se atrevieron a alzar la voz contra las injusticias. Pero no creo que sea tanto un retroceso, sino que había gente que pensaba así y estaba callada. Ahora se han envalentonado y alzan la voz sin ningún tipo de complejos.

¿Le cansa tener que volver a explicar qué es la violencia machista?

Es muy triste tener que hacer entender que las mujeres siguen siendo asesinadas por parejas que no admiten que sean libres. De repente te das cuenta de que hay mucha gente que sí consideramos que la igualdad es un derecho básico, y que hay otras que piensan que no. Me quedaré afónica, pero lo seguiré explicando.

Y ahora el feminismo está dividido por la 'ley trans'.

Hay mucho especialista en dividir a las mujeres. Nos han dividido siempre. Cuando estudiaba periodismo, me decían: 'que no te toque una mujer jefa, que son peores que los hombres'. Lo he oído toda mi vida. Juegan al 'divide y vencerás', que con las mujeres funciona, pero no debemos caer nunca en esa trampa.

¿Cómo ha vivido el 8-M?

Cuando se convocó la gran huelga de mujeres, hace unos años, yo la secundé en Mediaset y me traje a mi madre a Madrid. Ella no había ido a una manifestación en su vida y se emocionó. Es duro prohibir una concentración del 8-M, porque hay otras manifestaciones que no. Pero para mí el mensaje más importante es que lleguemos vivos a la vacuna. Por mucho que duela, es el último esfuerzo. Este año había que hacerlo diferente. Ya veremos el que viene.

Aprovechar oportunidades

¿Echa de menos la actualidad diaria?

Me encanta lo que estoy haciendo con 'Mujeres al poder'. He tenido la inmensa suerte en mi vida de hacer muchas cosas en el periodismo. Me tocó vivir la pandemia en otro frente. Pero estoy muy contenta con este proyecto, como lo estuve en informativos o 'Cuatro al día'.

¿Sigue escribiendo?

Acabo de terminar este fin de semana la tercera parte de la trilogía que inicié con 'No soy un monstruo'. Estoy muy feliz, ha sido un proceso de creatividad de dos meses. No podía pensar en otra cosa que escribir. Para mí es la mejor de las tres novelas.

¿Qué puede adelantar de la adaptación televisiva de su obra?

La adaptación está muy bien, pero en tiempo de pandemias se ha parado todo. Ya os avisaremos (risas).

Le han elegido miembro del Real Patronato de la Biblioteca Nacional.

Fue muy divertido cómo recibí la noticia, porque estaba con mis hijas patinando y me llamó un número desconocido. Era el ministro de Cultura y yo creía que era Carlos Latre haciéndome una broma, que es muy amigo. Me quedé helada de la emoción. Es maravilloso estar en el Real Patronato y estar con gente de la que voy aprender tanto.