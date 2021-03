Del Caribe a Egipto: los paraísos posibles (y asequibles) que aguardan al desconfinamiento de Aragón

"Si se levantase el confinamiento perimetral de Aragón, al día siguiente quien quisiese podría estar en Cancún". Rebeca Olmos, responsable de la zaragozana agencia de viajes Ro Travel, expone de esta manera las paradojas que están trayendo los cierres perimetrales, a la vez que pone de manifiesto que hacer grandes viajes de placer es posible pese a las restricciones.

De momento, un vecino de Madrid puede ahora mismo viajar a las Maldivas, pero no venir a Zaragoza, por lo menos como turista. El cierre de las fronteras provinciales y autonómicas está siendo el principal y más objetivo enemigo del sector turístico. Pero hay otras cuestiones, de carácter más personal, en las que, curiosamente, el miedo al contagio no figura como el principal.

"Los clientes que empiezan a interesarse por viajes no se preocupan tanto por contraer el virus sino por no poder volver", explica Rebeca. Los miedos más comunes giran en torno a la posibilidad de quedarse 'atrapados' en el hotel de destino. "Las imágenes de los extranjeros en Canarias que se vieron al principio de la pandemia pesan mucho", opina Olmos quien, no obstante, está empezando a tener reservas y mucha gente que se interesa por viajar fuera de España, sobre todo de cara al verano.

De momento, hay varias cuestiones que pueden alumbrar una esperanza para quienes gustan de coger un avión y poner tierra de por medio. Los mayoristas han anulado los gastos por cancelación y los de gestión, de manera que reservar ahora mismo un gran viaje no supone gastos si finalmente el plan se va al traste por la situación epidémica.

"Los viajes con vuelo chárter no tienen ningún gasto de cancelación hasta una semana antes", explica Rebeca. Eso sí, al precio total de las vacaciones habrá que añadir una prueba pcr (que se exige prácticamente en todos los países) y un seguro que incluya específicamente una posible cuarentena o un contagio, tanto en origen como en destino. Las compañías regulares no tienen esta política de cancelación. Los gastos por no volar son los mismos que antes de la pandemia, salvo si se ha contratado un seguro para ello.

Pero, ¿a qué países se puede viajar como turista? Ahora mismo (la regulación cambia constantemente) no admiten españoles Japón, Alemania o Argentina. Pero están abiertos al visitante la mayoría de los países del Caribe (México, Belize o República Dominicana). También, las islas Maldivas, Isla Mauricio Jordania o Egipto. En ninguno se exige cuarentena y en Cuba, incluso, ofrecen una prueba pcr gratuita al llegar al país (eso sí, a riesgo de dar positivo allí).

No obstante, las agencias advierten de que la normativa cambia a menudo y con frecuencia sin previo aviso. Por ejemplo, hace apenas unos días que se ha establecido la obligatoriedad de hacer cuarentena al regreso de Kenia y Tanzania. "El problema surge cuando estas normas sorprenden al viajero ya en el destino, porque a la vuelta es una faena", se lamenta Rebeca Olmos.

La idea que preside ahora el sector turístico de grandes viajes es la de procurar propuestas en las que prime la naturaleza, no haya o no sean necesarias actividades o desplazamientos en grupo y con la menor movilidad en destino posible. Es decir, sol y playa en grandes resorts por encima del turismo monumental o de 'tour'. Y una vez en destino, cuanto menos desplazamientos mejor. Así por ejemplo, una de las novedades que trae la pandemia es la posibilidad de volar desde Madrid en vuelo chárter directamente a la isla de Cozumel, en México, cuando lo normal es aterrizar en Cancún y de ahí coger un barco.

En este sentido, muchos viajes incluyen ahora 'ventajas' como facturación exprés, reserva de asientos en los aviones o traslados directos al hotel.

La incertidumbre, por otro lado, no desanima a compañías aéras y mayoristas, que tienen la vista puesta en el verano. Está previsto que Volotea ofrezca vuelos a las Islas Baleares y que se añadan más a Canarias. En el horizonte, para finales de agosto y septiembre, hay también planteados vuelos chárter a Polonia y Rusia desde Zaragoza.

En cuanto a los precios, actualmente son muy atractivos y está previsto que se mantegan por el estilo toda la temporada estival. Por 700 euros es posible ahora un viaje a Egipto con crucero por el Nilo y visita a El Cairo. Un viaje a Cozumel de 9 días y 7 noches sale por un máximo de 1.685 euros, en un resort de cinco estrellas. Por un poco más, 1.693 se pueden pasar ocho días todo incluido en Isla Mauricio o por 1.000 siete días combinando La Habana y Varadero en hoteles de cuatro estrellas. La opción de todo incluido en la República Dominicana sale por un máximo de 1.152 euros.