Un fenómeno llamado C. Tangana

Si un nombre ha emergido al primer plano de la música española en este año de pandemia, ese es C. Tangana. El cantante, que arrancó su carrera en el trap, está expandiendo su radio de acción para adentrarse en otros géneros y públicos más masivos. Su nuevo disco, ‘El madrileño’, es una buena prueba de ello. Ha conseguido el mejor estreno histórico de un álbum español en Spotify, al haber generado más de cinco millones de reproducciones en solo un día después de su publicación el viernes de la pasada semana. El nuevo trabajo del artista arrebata el récord del mejor debut de un disco nacional en la plataforma sueca a ‘El mal querer’ (2018) de Rosalía, que consiguió dos millones de escuchas en 24 horas. Por tan solo 300.000 escuchas no ha logrado imponerse también a ‘YHLQMDLG’ de Bad Bunny, publicado el pasado año, que mantiene con 5,3 millones el mejor registro de un disco en Spotify España tras su estreno.

Rumba mezclada con bachata, ‘bossa’ con ‘funk’ carioca o un corrido que no lo parece. En busca de «un álbum transgeneracional que impactase en la cultura española», el cruce de variables que es ‘El madrileño’ de C. Tangana «podría haber sido un esperpento», pero el resultado -presume su autor- son 14 ecuaciones «y no falla ni una». «Lo más difícil de decidir el repertorio ha sido no dejarme llevar por las canciones que más me gustaban ahora, que normalmente son las últimas, ni tampoco hacerlo por pensar que, si tenía una colaboración con tal persona, eso tenía que estar en el disco», explica Antón Álvarez (Madrid, 1990), alias Pucho.

¿Su propósito con este disco de estudio que publica Sony Music en medio de una gran expectación, tras encadenar tres números 1? «Incluir un poco de cada cosa para reflejar el espíritu de ‘lo español’, en un proyecto joven y experimental que no cayese todo el tiempo en la nostalgia». Aunque no es el corte más antiguo, ‘Demasiadas mujeres’ fue para él «la primera carta de presentación». «En ‘Views’ (2016) Drake tiene una canción de más de 4 minutos que funciona como introducción; yo quería algo así en este disco, que tuviese presencia, no ese prólogo que nunca te lees, sino los primeros 15 minutos de un peliculón», cuenta del corte que abre ampulosamente el álbum a ritmo de trompetas y pasodoble.

Toma el relevo ‘Tú me dejaste de querer’, con Niño de Elche y La Húngara. Esta ‘rumbachata’, uno de los géneros acuñados por su autor, nació de un ‘riff’ que recordaba a Extremoduro, pasado por el tamiz de ‘Where’s My Mind’ de Pixies. En su búsqueda de combinaciones inéditas, justo después, ‘Comerte entera’, conjuga bossa con funk carioca y con Toquinho.

Templa ‘Nominao’ su amigo Jorge Drexler, quien en cierto modo se ‘tanganiza’ al interpretar su parte. «Ojalá yo pudiera tener su registro vocal y alcanzar esa calidez. No necesita de gorgoritos ni escalas para hacer la que para mí es una de las mejores interpretaciones del disco», destaca.

El triple salto mortal es ‘Cuándo olvidaré’, con referencias al tango, la guajira, la bulería, un ‘loop’ vocal de r&b y un monólogo del histórico cantante de copla Pepe Blanco. Al final del camino, alcanzado el punto de experimentación al que quería llegar en esta «parábola» musical, el encuentro es primero con Kiko Veneno en ‘Los tontos’ y ese «tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong’ del decimocuarto corte, que comparte con Andrés Calamaro. «‘Hong Kong’ es el final de la gran etapa de mi carrera y lo más cerca que he estado nunca del rock latino», concluye C. Tangana.