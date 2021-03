Xoel López: "Creo que mi instinto es más inteligente que mi consciente"

Vuelve a Zaragoza, esta vez a uno de los pocos escenarios que tal vez le quedaban por pisar.

Estamos tocando en sitios donde nunca habíamos actuado y que son especialmente bonitos: el teatro Coliseum, en Madrid; el Palau de la Música, en Barcelona, y hoy, en la sala Mozart.

Aunque su último álbum fue compuesto antes de la pandemia ¿cómo afectó el confinamiento a la grabación?

La composición fue ‘covid free’, como digo yo, pero en la grabación afectó directamente. Tengo que reconocer que el hecho de haber estado confinados y luego volver al estudio y juntarnos otra vez generó una alegría extra, una explosión de energía. Salieron los mejores coros, las mejores tomas de voz, de batería y de bajo de mi carrera, probablemente.

¿Barajó retrasar su publicación?

Se planteó el dilema porque de repente te ves con un disco que sabes que no va a llegar de la misma manera, pero antepusimos lo artístico y el hecho de pensar en quienes lo iban a escuchar y no podían ir a los conciertos como antes. Me parecía demasiado castigo para mí, para mi equipo y para nuestro público.

Con su anterior disco decía que retornaba al hogar. Con este ¿dónde se sitúa?

En la periferia (risas). Creo que es bastante más expansivo, vital, de búsqueda, de encuentros y muy coral en todos los sentidos. En 2019 me sentí muy vacilón y todo eso está en el disco.

Su relación con la música le viene de familia. Su tío abuelo, Florencio López, recorría los pueblos de Lugo y Asturias con sus cantares de ciego.

Es una cosa que tampoco me tocó mucho contarla, quizás porque no me preguntaron, y que sobre todo pertenece al imaginario de mi familia. No tuve influencia directa. Mi contexto y mis circunstancias fueron completamente diferentes a las de mi tío abuelo. Él fue alguien que se crio realmente en una pequeña aldea de la montaña de Lugo y su música y su realidad es completamente diferente, pero sí que viene de ahí la querencia que tenía un poco mi abuelo (su hermano) y mi padre por la música, y me viene un poco también heredada. Por el lado materno también hay una historia bonita.

Cuente, por favor.

Pero es más compleja de explicar. Tengo un familiar, Salvador Valverde, el compositor de coplas como ‘Ojos verdes’ y otras canciones míticas españolas que proviene de una parte de mi familia de Ferrol. Mi tía bisabuela se casó con un andaluz y el hijo que tuvieron fue Salvador Valverde. Tampoco llegó a ser una influencia directa en ningún caso, pero sí que en la familia quedó ese gusto por la música, esa querencia por las artes en general.

¿Considera un acierto el giro musical y vital que dio en su carrera a partir de 2009, cuando se fue a América?

A nivel personal y artístico, lo fue al 100%; a nivel empresarial creo que no. Si lo miras desde el lado solamente económico, no fue lo más inteligente. Me enriqueció muchísimo la experiencia y además en mi caso lo personal y lo musical siempre van de la mano. El hecho de haber incorporado nuevas músicas, ritmos, experiencias y emociones, haber crecido de alguna manera y haberme enriquecido con ese viaje creo que es muy positivo para este disco incluso y para todo lo que venga.

Salió bien, aunque corrió sus riesgos...

Me sentí un poco kamikaze. A veces creo que mi instinto es más inteligente que mi consciente y que sabe lo que hace. Me guío mucho por la intuición. A día de hoy ya puedo decir que sí, estuvo bien. También es verdad que me costó bastante remontar, volver a tener una carrera después de Deluxe y afianzar la etapa como Xoel López. Mereció la pena todo el esfuerzo que supuso ese ejercicio de libertad.