Eddie Murphy protagoniza 'El Rey de Zamunda': "Esta comedia habla del amor, la familia y las tradiciones"

El actor, productor y guionista Eddie Murphy protagoniza 'El Rey de Zamunda', película dirigida por Craig Brewer. La secuela de la popular comedia de finales de los ochenta 'El Príncipe de Zamunda' se estrena este viernes 5 de marzo en exclusiva en Amazon Prime Video.

Han pasado exactamente 33 años desde el estreno de 'El Príncipe de Zamunda'. La película llegaba a los cines en 1988, convirtiéndose en todo un fenómeno al conseguir una recaudación en taquilla de casi 300 millones de dólares en todo el mundo y, meses después, coronarse como unos de los títulos estrella de los por aquel entonces tan demandados 'videoclubs'. Ahora, Eddie Murphy y parte del reparto original regresan con una comedia que, prometen, será aún más alocada si cabe.

"'El Príncipe de Zamunda' fue la primera película en la historia del cine con todo un elenco formado por actores de color y que tuvo éxito en todo el mundo. Solamente hay un puñado de películas así y que han tenido éxito en todo el mundo. Podrías contarlas con una mano y te sobrarán dedos. Dos de esas películas son 'El Príncipe de Zamunda' y 'El Rey de Zamunda'", manifestó Eddie Murphy en un encuentro virtual con varios medios de comunicación.

El actor destacó que el legado de la película radica en que es "un filme accesible para todos los públicos". "La razón por la que nuestras películas no dan la vuelta al mundo es porque nuestra historia no interesa. Nuestros problemas no le importan a todo el mundo. La mayoría de nuestras películas arrojan luz sobre alguna injusticia social o disturbios civiles. Al resto del mundo eso no le importa en absoluto. Solo quieren una historia sencilla. 'El Rey de Zamunda' no trata de ninguna de esas cosas. Solo habla de la familia y el amor, de las tradiciones y de hacer lo correcto. De eso trata la película", puntualizó.

Para Bella Murphy ha sido muy emocionante unirse a su famoso padre en la gran pantalla. La joven da vida a Omma en 'El Rey de Zamunda'. "Vi la película original cuando tenía 10 años. Me encantó ver a mi papá interpretar ese personaje, porque era la primera vez que veía imágenes de la realeza negra en un escenario o en la pantalla. Fue genial e incluso todavía más genial el hecho de que fuera mi padre. Así que me sentí realmente empoderada y sí, fue increíble", explica la actriz.

Arsenio Hall, "con la piel de gallina"

Quien tampoco oculta su emoción por el estreno de la secuela de 'El Príncipe de Zamunda' es el actor Arsenio Hall, quien regresa en el papel de Semmi, el amigo y consejero de Akeem. "El primer día de rodaje se me puso la piel de gallina. Era casi como si la película original continuara, como si nunca hubiera terminado... Dios mío, fue increíble. Estoy muy orgulloso de esta secuela porque uno de los mensajes es el empoderamiento femenino. Ese mensaje es tan importante y perfecto para este momento que vivimos", señala Hall.

En 'El Rey de Zamunda', el príncipe Akeem está a punto de convertirse en rey, pero su vida sufre un vuelco cuando descubre que tiene un hijo en Estados Unidos cuya existencia desconocía. Decidido a cumplir el último deseo de si padre, Akeem vuelve a Estados Unidos acompañado de su fiel consejero Semmi para intentar conseguir que su hijo se convierta en su sucesor. Cuando lo encuentra, lo lleva a su reino para que conozca a su familia.

Los actores Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes y James Earl Jones completan el reparto de 'El Rey de Zamunda'.