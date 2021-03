Los Legendarios, Wisin, Myke Towers, Maluma y Anitta en "Mi Niña Remix"

Los Legendarios junto a Wisin, Myke Towers, Maluma y Anitta se juntan en "Mi Niña Remix", tema que sale este martes al mercado, según anunció en un comunicado la discográfica La Base Music Group.

El tema sigue a "Mi Niña", el primer sencillo del disco del reguetonero puertorriqueño Wisin "Los Legendarios", que fue presentado el pasado mes de febrero.

El comunicado señala que La Base Music Group presenta una explosiva colaboración en el remix del sencillo "Mi Niña" en el que se unen grandes estrellas de la música latina.

El video de "Mi Niña Remix" fue filmado en la ciudad estadounidense de Miami bajo la dirección del director Charlie Nelson de Compostela Films.

Tras el éxito mundial de su versión original, Wisin y Myke Towers se sumaron a Maluma, quien no dudó en aceptar la invitación.

El comunicado señala que se trata de un tema que le da fuerza a la mujer en el que destaca la participación de Anitta.

"Mi Niña" no solo logró ser la canción latina 1 de los Estados Unidos, si no que también alcanzó el primer puesto en Ecuador, República Dominicana, Panamá y Puerto Rico.

"Mi Niña" ha sido certificada por la RIAA Platino en los Estados Unidos, España, México, Colombia y Chile, además de contar con mas de 350 millones de descargas en las plataformas digitales.

"Mi Niña" fue la única canción Latin Pop/Urbana en ser destacada en "The Thirty Most Thumbed Up New releases" en la plataforma Pandora en la semana de su lanzamiento.

El éxito logró entrar en al Top 50 Global de Spotify. y la canción se hizo viral en TikTok, donde cuenta con más 180 millones de visualizaciones en la plataforma.

El álbum de "Los Legendarios" se lanzó el pasado mes de febrero debutando en la posición 6 en la lista Top Latin Album de Soundscan de en Los Estados Unidos, 4 en la lista de Spotify Global y top 10 en la lista " Apple Music Latin Albums". Actualmente el álbum se encuentra entre los 30 "Top Latin Albums" de la revista Billboard.