Franco Deterioro: cuando la poesía y la música se convierten en bálsamo

En estos tiempos grises de pandemia y dolor, se antojan esenciales bálsamos como los que entrega Dani Clemente con su proyecto Franco Deterioro. Poesía afilada y crítica, pero también romántica cuando es preciso, envuelta en los finos ropajes de una instrumentación de cuerda. Esta es la fórmula que aplica en ‘Contra el pudor’, su octavo disco bajo esta denominación.

«La edición de este álbum se ha ido retrasando por distintos motivos. Hasta que decidí encargarme de los arreglos. Le he dado un tono más íntimo, con más desnudez», explicó Clemente en la presentación que tuvo lugar ayer en la sala de actos del centro Joaquín Roncal de la capital aragonesa. Le acompañaban Dolores Miravete al violonchelo, Carlos Gonzalvo al violín y Arelys Espinosa a la guitarra.

Esta nueva obra está integrada por 16 canciones compuestas entre 1984 –‘Abril del 84’ es la más antigua– y 2020 –‘Vaguada’–. Una variedad cronológica que, en opinión de su creador, no atenta contra la coherencia y la unidad del repertorio. «Las canciones se han ido añadiendo, pieza a pieza. He ido metiendo en la olla los ingredientes y los he cocinado juntos. Conviven desde el tango ‘Saber de ti’ hasta la ‘Nana para Manuel’, que compuse en 1988 para el hijo recién nacido de un amigo pero que no le entregué hasta 25 años después, con lo que debió ser para sus nietos», rememoró con humor.

Solo uno de los cortes es de firma ajena. Clemente revisita y hace suya ‘Cama roja’, del malogrado intérprete cordobés Juan Antonio Canta, que abrazó la popularidad muy a su pesar con el programa televisivo ‘Esta noche cruzamos el Misisipi’, con Pepe Navarro. «Soy un gran admirador suyo. Era un poeta enorme, con unos versos agridulces», compartió.

Dani Clemente es un cantautor en el sentido más espléndido del término, para inmensas minorías. Atesora un carisma no impostado y llena el escenario con su verdad. Habrá que esperar al menos hasta 2022 para verle en directo. Hasta entonces, la única solución es comprar su disco en Linacero o Musicopolix.