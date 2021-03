El aragonés Alejandro Cortés, uno de los 8 seleccionados en ‘Canneseries Unlimited’

El director y guionista zaragozano Alejandro Cortés ha sido reconocido con una de las ocho plazas del programa de residencia dirigido a nuevos autores europeos en Cannes, de la mano del festival internacional ‘Canneseries’, al que optaban más de 550 aspirantes de todo el mundo.

La residencia ‘Canneseries Unlimited’, considerado como uno de los proyectos de escritura más ambiciosos de Europa, nació en el 2018 con el objetivo de hacer emerger nuevos talentos para desarrollar ficciones europeas de alcance internacional, ofreciendo historias concebidas para 'la pequeña pantalla’. "Durante los meses de enero y febrero participé junto a otros 18 seleccionados en la primera fase de la residencia”, relata Cortés muy emocionado con la selección final pues reconoce que el proceso ha sido “muy complicado”, con varias rondas selectivas desde el pasado mes de noviembre.

A finales de febrero, tras meses de espera, por fin tocaba defender su proyecto en la presentación final ante un jurado compuesto por ejecutivos de las principales productoras audiovisuales europeas y de las instituciones organizadoras: el guión de ‘1999’. Entre los seleccionados, además del aragonés, hay participantes de Italia, Reino Unido, Francia, Portugal, Italia o Australia.

Este mismo lunes dio comienzo el ‘Stage 2’ o la segunda fase, que incluye varias semanas de ‘residencia inmersiva presencial’ en Cannes a partir de mayo. Posteriormente, en octubre, los seleccionados tendrán la oportunidad de participar en el Festival Internacional de series de Cannes. Además, optan a contratos con las productoras e instituciones que colaboran en esta cita.

“Es una grandísima oportunidad para aprender con algunos de los mejores creadores y directores de series del mundo”, admite el cineasta. Sin ir más lejos, algunos de los asesores y mentores que han participado en ediciones anteriores de la cita han sido Marjane Satrapi -ganadora en Cannes y nominada al Óscar por ‘Persépolis’-, Frank Spotnitz -showrunner y CEO de Big Light Productions, responsable de series como ‘Expediente X’, ‘Los Médici’ o ‘Man in the High Castle’- o Sarah Linton -guionista de ‘Downtown Abbey’ o ‘The Halcyon’ y ‘Killing Eve’-.

Una doble alegría para el zaragozano que, tras un año muy complicado para el sector audiovisual debido a la llegada de la pandemia, que ha supuesto la paralización de cientos de proyectos en toda España; comienza a ver la luz para un proyecto personal y muy ambicioso que comenzó a dar sus primeros pasos hace más de tres años, y que pretende rodar en casa, como ha hecho en sus proyectos anteriores. “Todos mis trabajos han contado con escenarios aragoneses. Es algo que siempre he procurado en cada proyecto y que espero seguir haciendo siempre que sea posible”, reivindica.

El proyecto ‘1999’, que incluye serie y película, narra el camino de transformación de una chica adolescente, skinhead e hija de inmigrantes, frente a la intolerancia, el racismo y el machismo de los jóvenes más radicales de finales de los años 90 y principios de los 2000 en el ambiente del turismo europeo masivo y las macro discotecas maquineras que emergieron tras las cenizas de la Ruta del Bakalao. Una trama que -afirma Cortés- “dialoga con el presente como una alarma sobre nuestros conflictos actuales”.

Una historia a fuego lento

Además, como explica el propio Cortés, todo nace de un hecho real que presenció en la calle a plena luz del día. “Cuando volvía a casa me crucé con un grupo de adolescentes que gritaban insultos racistas a unas jóvenes inmigrantes, algo que me recordó mucho a ciertos sucesos que se vivían en la época de mi adolescencia y que han vuelto 20 años después”, relata. Así decidió rescatar estos recuerdos así como un guión que escribió en 2009, ‘Gente de orden’, que abordaba esta misma temática, aunque con una mirada algo distinta, y comenzó a escribir '1999'. "Considero que todos los proyectos audiovisuales de autor se cocinan a fuego lento. En mi caso ese tiempo me da poso y libertad para que nazcan fuertes y en la dirección personal con la que quiero transmitir esta historia al público", reflexiona Cortés.

Con sus películas ‘Refugios’ (2015) y ‘Carrasca’ (2018) también trató los prejuicios de la sociedad y del pasado, el peso de la infancia y de la familia con mujeres como protagonistas.