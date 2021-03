Ya está aquí la recomendación del reto literario para marzo: una apuesta por una autobiografía muy especial

Ha llegado marzo y, con él, un nuevo ejemplar literario que saborear del reto '12 meses, 12 libros'. Si todavía no has terminado el de febrero, te recomendamos que apures esas últimas páginas, porque el de este mes también te va a encantar. No solo porque su autora sea joven como tú. O por la curiosidad que puede generar saber cómo se vive siendo nómada. O por la mezcla de claridad y familiaridad sin tapujos de las imagenes que crea. También porque con su historia enmarca a quienes lo han dado todo sin esperar nada a cambio: los abuelos.

Librería del mes: Librería Antígona



Librería Antígona abrió sus puertas el 11 de junio de 1988, así que llevan casi 33 años ofreciendo un fondo de libros bien seleccionado sobre todo en humanidades, que es su especialidad. Por su cercanía con el Campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza, muchos de sus clientes son profesores, estudiantes, bibliotecarias, docentes, así como una clientela fiel que los visita desde nuestros comienzos. Ofrecen más de 40.000 libros en nuestros estantes, tanto novedades como libros de fondo, de literatura, ensayo, poesía, filosofía, historia, arte… además de una amplia y bien surtida sección de libro ilustrado e infantil. Organizan presentaciones, encuentros, charlas, etc dando cabida a editoriales y autores veteranos tanto como a editoriales y autores emergentes.

Gracias a las redes sociales y a las recomendaciones que incluyem, su público también se nutre cada vez más de gente muy joven que los descubre. En su espacio convive gente de todas las edades, desde pequeños hasta gente de edad avanza. "Nuestro trato es cercano y de confianza. Nos emociona ver que chicos y chicas que han estudiado aquí vienen a visitarnos años después con sus hijos o nos van informando de sus destinos y avatares de vida, como si fuéramos parte de su familia. Eso es impagable". aseguran.

Libro recomendado: 'Feria'

'Feria', el libro escogido por la librería Antígona. B.T.

Ana Iris Simón es una joven escritora que aprendió la belleza y la crudeza de la vida en el campo y la vida feriante. Lo hizo a través de sus abuelos, que así se ganaban el pan de cada día. Y 'Feria' es la voz de esa juventud, narrando una realidad que no acumula tanto polvo, pero que hoy a las nuevas generaciones les parece muy lejana. Es la historia de La Mancha más rural, una oda a la familia y a la memoria. De un tiempo en el que, como dice la propia sinopsis del libro:"... importaba más que los niños disfrutaran tirando petardos que el susto que se llevasen los perros".

Temática: autobiográfica

Autor: Ana Iris Simón. Editorial Círculo de Tiza

Nº de páginas: 240

Precio en la librería: 21 euros

¿Por qué 'Feria'?

"Feria nos encanta por la sinceridad deslenguada, por la no impostación de la autora a la hora de contar, por dar voz de esas generaciones que se defienden arraigadas a la tierra, a su trabajo, con humor, socarronería, honestidad y llamando a las cosas por su nombre, sin tapujos.

Con un lenguaje directo y lleno de anécdotas familiares, que van desde lo cómico hasta lo trágico, 'Feria' recoge lo mejor del saber manchego con un lenguaje propio lleno de dichos y refranes, mostrando una orgullosa conciencia de clase a la vez. Es un retrato de la convivencia entre chicos y grandes, entre caracteres opuestos, la importancia de saber cuál es tu sitio dentro del clan familiar o delante de una sartén comunal.

También son impagables las vivencias de ir de feria en feria acompañando a los abuelos por toda la Península, sabiendo cuándo encender las luces de la ilusión de una tómbola o cuándo apagarlas para seguir camino sin nostalgia; o disfrutando de la libertad de correr por las calles de un pueblo donde nada se oculta a los ojos infantiles".





