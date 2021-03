La serie ‘Pequeñas coincidencias’ y su tierno vínculo con Aragón

La comedia romántica que narra los encuentros y desencuentros de Marta (Marta Hazas) y Javi (Javier Veiga) -pareja en la vida real- estrenó recientemente su tercera y última temporada en Amazon. La serie, llena de enredos, equívocos, personajes y, sobre todo, buen humor, cuenta entre sus guionistas, desde la primera entrega, con el zaragozano Gerald B. Fillmore, quien también aparece como actor en varios capítulos de esta tanda final. Además, en ‘Pequeñas coincidencias’ aparece otro joven personaje, el hijo del intérprete y guionista aragonés, Dylan Patrick Fillmore Soria.

Gerald B. Fillmore (Zaragoza, 1986) reside habitualmente en Estados Unidos y alterna su carrera como actor y guionista en Los Ángeles con diversos proyectos audiovisuales y teatrales en España. En ‘Pequeñas coincidencias da vida a Javi, quien junto a Angy “forman una pareja de pesados muy divertida que se acoplan a Javi (Veiga) y Marta (Hazas). Javier ya quería que participase en la anterior temporada si coincidía que estaba en Madrid durante el rodaje, pero estaba trabajando en Los Angeles. Este año las “pequeñas coincidencias” jugaron a favor. Justo vine a España para rodar la serie de ‘Reyes de la noche’ y pudimos encajarlo”, cuenta.

Sobre su participación como guionista Fillmore señala que “es la segunda serie que escribo con Javier. Entré al final de la primera temporada. El argumento lo escribimos juntos Javier, Cristina Pons, Antonio Muñoz de Mesa y yo. Esta temporada he escrito seis episodios con Javier, estamos todos muy contentos con el resultado y la recepción ha sido muy buena. Es una gozada poder escribir con este equipo y para este elenco, desde Marta y Javi, para los secundarios y para actores como Mariano Peña, Loles León o Ramón Langa”, añade.

El actor Gerald B. Fillmore, en el centro de la imagen Amazon

La presentación de su hijo Dylan en esta tercera temporada es “lo que más ilusión me ha hecho. Con el tema del confinamiento todas las sesiones de guión eran por videollamada, mis hijos aparecían de vez en cuando danzando de fondo y Javier me propuso que Dylan, el pequeño, debutara en la tercera entrega con un personaje muy especial que encajaba por edad -explica-. Dylan se lo pasó teta en el set y está divertidísimo, de bebé de ‘Mira Quién Habla’. Lo escribimos ya todo pensado en lo que Dylan podía o no podía hacer por edad y en rodaje estaba casi siempre interactuando conmigo o con Carla, su madre, para que estuviera lo más cómodo posible. Recibió muchísimo cariño de Javier, Marta y de todo el equipo. Se nota en lo cuidado del montaje y hasta su hermano Matty colaboró en el doblaje.

‘Pequeñas coincidencias’ llega a su última temporada final. No habrá más capítulos ya que “lo cierto es que la historia había llegado a su fin y no queríamos estirarla. Como dice Javier Veiga, de continuar casi se convierte en otra serie. Pero bueno, quién sabe… a lo mejor volvemos a ver a los personajes dentro de 10 o 20 años viviendo una nueva etapa. De momento, el proyecto continúa su vida en Estados Unidos. NBC está rodando el piloto de la versión americana de la serie”, recuerda.

Tras su regreso a Los Angeles, en septiembre del pasado año, Fillmore aprovechó para terminar el cortometraje ‘Hold for applause’ que ha empezando ahora su andadura por festivales internacionales y en este momento está escribiendo varios proyectos de cine y TV. “Hace poco terminé de rodar en Colombia la nueva película de Imanol Uribe, ‘La Mirada de Lucía’, con Juana Acosta, Karra Elejalde y Carmelo Gómez. En primavera Sony Pictures comenzará el rodaje de ‘Tequila repasado’, que escribí junto a Judd Pillot y este año estrenamos en Movistar Plus ‘Reyes de la noche’ con Javier Gutierrez y Micky Esparbe -apunta-. Acerca de una próxima visita a su ciudad comenta: “Me encantaría decir que voy a volver pronto a Zaragoza y a subirme a un escenario, pero con el tema de la covid es todo una incertidumbre”.