Boseman, el superhéroe ganador de un Globo de Oro a título póstumo como trompetista

Su interpretación en 'La madre del blues' se ha visto reconocida, a título póstumo, con el Globo de Oro a mejor actor de drama. Chadwick Boseman murió el pasado 28 de agosto a los 43 años de edad víctima de un cáncer de colon. Durante cuatro años luchó contra la enfermedad, que le diagnosticaron en etapa 3 en 2016, si bien no lo hizo público y compaginó el tratamiento con su trabajo en varias películas.

Es especialmente conocido por su papel de superhéroe en las películas de Marvel como 'Black Phanter', dando vida al emblemático rey T’Challa del reino africano ficticio de Wakanda. También encarnó figuras emblemáticas de la historia afroamericana como el músico James Brown, en 'Get on up', el deportista Jackie Robinson, en '42', o el juez de la Corte Suprema, Thurgood Marshall, en un filme con el mismo nombre.

Su papel protagonista en 'La madre del blues' (Ma Rainey's Black Bottom, 2020) junto a Viola Davis, su primera y única película póstuma, recibió alabanzas de la crítica por su interpretación "increíble", desgarradora" y "emotiva" del ambicioso trompetista Levee. De hecho, destacados especialistas en cine la consideran la mejor actuación de su carrera.

Boseman interpreta precisamente en la película al antagonista, un trompetista que será el objetivo de la artista en una particular confrontación de egos. Tras alzarse con la victoria en la categoría de Mejor actor, la entrega póstuma del premio a Chadwick Boseman da el relevo a la que se produjo en la gala de 2009, cuando la familia de Heath Ledger recogió el galardón a Mejor actor de reparto que se concedió al intérprete por su entrega como Joker en 'El caballero oscuro'.

La película, que se estrenó en Netflix el 18 de diciembre pasado, está ambientada durante una sesión de grabación en Chicago de 1928.

Coincidiendo con la llegada a la plataforma del filme, Viola Davis quiso compartir en Instagram con sus seguidores un vídeo en el que vemos al actor de Black Panther tocar la guitarra en uno de los descansos del rodaje encabezado por una exclamación para expresar su admiración por él: "¡Ese era Chadwick!":