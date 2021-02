El ajedrez aragonés busca poner en "jaque" al coronavirus

Las circunstancias derivadas de la crisis del coronavirus han hecho mella en prácticamente todos los deportes. El ajedrez aragonés, por desgracia, no es una excepción. Un deporte que nunca ha podido considerarse 'de masas' ha visto poderosamente reducido su número de adeptos. Sin embargo, la perseverancia de sus más fieles seguidores es inquebrantable, pues todavía se resisten a arrojar su rey sobre el tablero y rendirse.

Palacio de Pioneros, escuela referente del ajedrez en Aragón, impartía clases en 30 colegios antes de la llegada de la pandemia. Ahora ya solo lo hace en cinco, a los que se añaden dos salas propias. Pese a que se han adaptado las clases y los torneos al modo online, los alumnos de esta escuela se han visto reducidos en más de un 50%, bajando desde los 1.100 alumnos hasta los 400 de la actualidad.

Las clases virtuales, que comenzaron a impartirse tan solo dos semanas después de la declaración del Estado de alarma, se convierten en una opción que muchos escogen para sus clases. "Cada vez hay más afluencia en las clases online. Tienen un gran éxito. Existe también una convergencia entre esta modalidad y la presencial para aquellos que no pueden venir siempre", explica Luis Iglesias, gerente de la escuela Palacio de Pioneros.

Rondas finales del Campeonato de Aragón de Ajedrez 2020. Palacio de Pioneros

Desde esta escuela, entre otras, se fomenta una modalidad de ajedrez inclusiva y beneficiosa. Esta consiste en la inclusión del ajedrez para personas con discapacidad visual. El ajedrez, por su forma y contenido, es un deporte perfectamente apto para su desempeño por parte de las personas con esta discapacidad. En la escuela Palacio de Pioneros, pese a que no cuentan con alumnos invidentes, se promociona esta inclusión. "En ocasiones utilizamos tableros para ciegos con nuestros alumnos para que entiendan este tipo de dificultades", afirma Iglesias. Además, asegura que mediante esta iniciativa "los niños se lo pasan bien y aprenden a empatizar".

El ajedrez para personas con discapacidad visual es muy similar al ordinario. En esta modalidad cada jugador cuenta con su propio juego. El mecanismo consiste en un tablero con las casillas negras en relieve, pudiendo ser así fácilmente reconocibles al tacto. Cada una de las casillas cuenta con una muesca en la que insertar las piezas.

Tablero de ajedrez para personas con discapacidad visual. Pixabay

Los servicios sociales de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España) sostienen su propia escuela de ajedrez. La versatilidad de este deporte hace que las personas con discapacidad visual puedan jugar sin dificultades con aquellos que no cuentan con esta discapacidad. Por eso los jugadores de la ONCE forman parte de dos tipos de torneos.

Por un lado, participan en aquellos propuestos por la FEDC (Federación Española de Deportes para Ciegos), en la que solo participan jugadores con esta características. Además, también participan en los organizados por la propia Federación Aragonesa de Ajedrez, pues el mecanismo de los tableros de ajedrez para ciegos es fácilmente interpretable por personas sin discapacidad visual.

Sin embargo, la pandemia también ha cambiado la forma que tienen estas personas de jugar al ajedrez. Durante los meses de confinamiento, un grupo de ajedrecistas ciegos aprendió a jugar partidas online. Hoy en día, con esta modalidad mucho más extendida, "se juega de manera online por medio de una aplicación", informa la ONCE de Aragón. "Mediante la configuración de sus dispositivos, los jugadores hacen que la aplicación les cante los movimientos del rival".

Los talleres de ajedrez de la ONCE en Aragón cuentan con 11 alumnos. A estos se les suman los que deciden practicarlo en su entorno (colegios, barrios, etc.), mejorando así su inclusión en los ambientes que les rodean. Desde la Delegación de la ONCE en Aragón aseguran que "este es un deporte muy inclusivo, pues se juega siempre en igualdad de condiciones".

El efecto 'Gambito'

La popularidad de 'Gambito de dama', uno de los últimos grandes éxitos de Netflix, ha causado un gran aumento en el número de jugadores de ajedrez. Es innegable que las series y películas tienen gran influencia en el público. 'Karate kid' hizo que en los años 80 muchos niños quisieran aprender a hacer la "patada de la grulla". 'Médico de familia' llevó a numerosos jóvenes plantearse cursar estudios en Medicina. Hoy, el reclamo, es el ajedrez, hasta tal punto de desbordar a las empresas fabricantes de tableros.

Fotograma de la popular serie de Netflix 'Gambito de dama'. Netflix

'Gambito de dama' es una miniserie estadounidense en la que una joven huérfana resulta una gran promesa del ajedrez. A lo largo de la serie Beth Harmon, la protagonista, lidia con convertirse en una de las mejores jugadoras del mundo de ajedrez a la par que crece en un entorno conflictivo repleto de problemas emocionales, drogas y alcohol.

La serie, lanzada en octubre de 2020, ha alcanzado un gran éxito, recibiendo numerosas nominaciones a diferentes premios. Entre estos destacan los Globos de Oro, a los cuales opta a mejor miniserie y a mejor actriz (Anya Taylor-Joy).

Desde la escuela de ajedrez Palacio de Pioneros aseguran que su influencia en el público es grande a la par que bien recibida. "Ha habido un aumento de gente deseosa de aprender a jugar al ajedrez", explica Iglesias, gerente de la escuela. Sin embargo, dado el contenido de la serie, no son los niños los que deciden aprender a jugar: "Hemos notado este auge en los adultos. Generalmente hay muy pocos, pero últimamente el número ha aumentado bastante".