Blas Cantó defenderá a España en Eurovisión 2021 con ‘Voy a quedarme’

Los espectadores eligieron. La emoción de la balada ‘Voy a quedarme’ conquistaba a la audiencia con un 58% de los votos frente a ‘Memoria’ (42%). Compuesta por Blas Cantó junto a Leroy Sánchez, Daniel Ortega ‘Dangelo’ y Dan Hammond, será la canción que el representante español en Eurovisión 2021 defienda en la final del próximo 22 de mayo en Róterdam.

‘Voy a quedarme’ es una poderosa balada cargada de sensibilidad y fuerza, que conserva influencias de grandes baladas clásicas, en la que Blas Cantó muestra todos sus registros vocales. El artista murciano ha sorprendido a los espectadores con un comienzo 'a capella', como prometió, y una actuación llena de emoción que ha cautivado en el escenario.

Blas ha estado arropado esta noche por sus cinco coristas -Alba Gil, Héctor Artiles, Daira Monzón, Irene Alman y Dángelo Ortega- que también le acompañarán en su actuación en Eurovisión en Rotterdam.

La otra opción de la noche era ‘Memoria’, compuesta por Steve Daly, Oliver Som, Leroy Sánchez y Blas Cantó, un up tempo con mucha percusión y juego de voces muy potente, ha logrado el 42% de los votos del público.

“Creo que podemos emocionar en Róterdam”

"Estoy muy contento. Estaba muy nervioso, porque era cantar las dos canciones candidatas, la emoción nos envolvía… y eso se nota a la hora de cantar en directo, y se agradece. Estoy muy feliz de lo que hemos hecho”, contaba Blas a RTVE Digital nada más conocer el resultado final.

“Tenía mi favorita en mi corazón, pero ‘Memoria’ ha hecho un buen trabajo y estoy muy feliz. Me he sentido muy acompañado, muy querido, muy arropado… Estoy muy contento de que hagamos televisión para alegrar a la gente en casa” afirmaba.

"Queda mucho trabajo hasta mayo, hay que perfilarla, hay que trabajarla, hablar de la entrada a capella, los coros... Esto es un pequeño boceto de lo que puede pasar en Róterdam. Y creo que podemos emocionar", ha explicado Blas sobre todo lo que queda por delante hasta la final del 22 de mayo en torno a ‘Voy a quedarme’.

“Es muy emocionante cantar ‘Voy a quedarme’ por las personas que he perdido este año. Pero también es una canción muy esperanzadora porque sabes que se van a quedar contigo para siempre y que hay que cantarla con el corazón”, ha contado durante el programa.

Una fiesta entre amigos y homenaje a Eurovisión

Tony Aguilar y Julia Varela presentaron la gala en la que Blas Cantó, además de interpretar los dos temas candidatos a Eurovisión, ha sorprendido con un homenaje a un festival del que es seguidor desde que era niño. El candidato español ha versionado la canción de Salvador Sobral ganadora en 2017, ‘Amar pelos dois’; y un 'medley' con grandes éxitos como ‘La, La, La’, que dio la victoria a Massiel en 1968; ‘Soldi’ del italiano Mahmood; ‘Ne partez pas sans moi’, con la que Céline Dion ganó en 1988; ‘Euphoria’ de Loreen, ganadora en 2012; y ‘Bailar pegados’ de Sergio Dalma. ‘Universo’, con la que iba a participar en 2020, puso el broche final.

Blas Cantó ha recibido también numerosas sorpresas durante la gala, como la actuación de sus compañeras de Eurojunior hace diez años: Alba Gil, Mirela, Lydia Fairen y Lucía Estella.

Además, nuestro candidato compartía escenario con grandes artistas y amigos: con Vanesa Martín ha interpretado su éxito ‘Complicado’; con Edurne ‘Somebody to love’; con Andrés Suárez ha versionado el clásico de Serrat ‘Lucía’; junto a Nia, ganadora de la última edición de ‘Operación Triunfo’, ha cantado su reciente dueto, ‘Cúrame’; Cepeda y Roi han hecho un terceto sorprendente con el murciano a ritmo de ‘In your bed’; y con la también eurovisiva Pastora Soler ha compartido uno de los mayores éxitos de su carrera ‘Él no soy yo’.

‘Destino Eurovisión’ estuvo dirigida por Juan Luis Iborra, con la realización de Gustavo Jiménez, y la colaboración de Marvin Dietmann, director creativo de la puesta en escena de Blas Cantó en Eurovisión 2021.