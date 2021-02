El imperio de los clásicos en la cartelera aragonesa

Domingo 7 de febrero, 17.55. La sala 14 de los cines Aragonia, en Zaragoza, registra una gran entrada –atendiendo a las restricciones de aforo– para ver una película estrenada en 1975. ‘Dersu Uzala’, la obra maestra con la que Akira Kurosawa conquistó su segundo Óscar, logra congregar a un nutrido y heterogéneo público que comprende desde cinéfilos solitarios a familias con niños adolescentes. ¿Cómo se explica que un filme de hace 46 años atraiga tanta atención en una sala comercial?

La respuesta, además de la calidad del largometraje, reside evidentemente en la alteración que ha supuesto la pandemia del coronavirus en el panorama de exhibición cinematográfica. Una tormenta perfecta que ha propiciado el cierre temporal del 61% de las salas españolas y la reticencia de los estudios y las productoras a lanzar nuevos títulos ya que prefieren reservarlos para cuando se produzca una mejoría del escenario socio-sanitario en el futuro.

En este contexto de ausencia de oferta actual, acudir al catálogo de películas pretéritas se ha convertido en un asidero muy socorrido. Una transfusión de celuloide para que los cines sigan latiendo en espera de tiempos más soleados. Basta con hacer un repaso a la programación para esta semana en Palafox y Aragonia para comprobarlo. Desde ‘El chico’, de Charles Chaplin, que cumple su centenario, hasta ‘Ocho y medio’ de Federico Fellini (jueves), pasando por ‘El golpe’ con un pletórico Paul Newman (jueves), ‘Deseando amar’ de Wong Kar-Wai (miércoles y jueves), ‘Los siete samuráis’ y ‘Yojimbo’ de Akira Kurosawa (miércoles, jueves y el fin de semana), ‘Crash’ de David Cronenberg (miércoles y jueves)… El pasado martes se proyectaron ‘Tiburón’ y ‘Chunking express’; y la próxima semana desembarcarán ‘E.T.’, ‘2046’ –otra perla de Wong Kar-Wai–, junto a más cintas de Kurosawa.

«Nuestro propósito es ofrecer a los espectadores la experiencia de ver grandes títulos en el espacio y ambiente para el que se concibieron, añadiéndoles al planteamiento original la máxima tecnología actual. Tenemos la suerte de que Zaragoza es una ciudad muy cinéfila y la propuesta está funcionando bastante bien. La proyección de cine clásico tiene su público y el anuncio de nuevos títulos está teniendo muy buena aceptación», explican desde Zaragoza Urbana, empresa que gestiona Palafox, Aragonia y Cervantes, las únicas salas de la capital aragonesa con actividad durante toda la semana.

Una experiencia diferente

La elección de los títulos se rige por un hilo conductor. «Seguimos unos criterios. Recientemente se ha optado por películas que hablen de cine, poniendo en valor la importancia del visionado en la gran pantalla, como en ‘Cinema Paradiso’, de Giuseppe Tornatore, la cual realiza un homenaje a los exhibidores y al séptimo arte. También se busca ofrecer a los espectadores una experiencia que no se puede vivir en casa, puramente cinematográfica como la proyección en 35 mm de la película ‘Gangs of New York’, de Martin Scorsese, o las remasterizaciones de películas en 4k como ‘Heat’, ‘Braveheart’, ‘Jungla de cristal’ y los siete títulos del ciclo de Wong Kar-Wai», informan.

La oferta para los cinéfilos no acaba aquí. A la habitual y constante aportación de la Filmoteca –esta semana está consagrada a ‘Letters to Paul Morrissey’–, se suman las proyecciones en el Caixaforum –el viernes el documental ‘Maurizio Cattelan: be right back’–, en el Paraninfo de la Universidad –el lunes ‘Harold y Maude’–, en el centro JoaquínRoncal –el martes ‘Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera’–, y en la FNAC –este miércoles el documental ‘Frantz’, de François Ozon–.