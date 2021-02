Marta Algora: "La poesía es más libre y reivindicativa con el altavoz de las redes sociales"

"Me gusta escribir desde pequeña. Empecé leyendo los poemas para niños de Gloria Fuertes y me encantaba el ritmo de las palabras al rimar. Eso me llamó la atención y empecé a hacerlo yo". La joven zaragozana Marta Algora acaba de dar el salto al ruedo literario, pero su afición por los libros y la escritura parte de la infancia. "Con el tiempo, comencé a escribir sobre mis sentimientos. Siempre he sido muy intensa, un poco 'drama queen'", bromea, al tiempo que explica que "en mis días malos todo es horrible y en los buenos todo es maravilloso y la única forma de gestionar estos extremos es escribiendo todo lo que siento". Un buen puñado de esas sensaciones son las que la autora vuelca en 'Cuaderno de viaje sin billete de vuelta' (Delece, 2021), un poemario que comenzó a gestarse en las redes sociales. "Durante el confinamiento me animé a subir mis poemas a una cuenta que abrí en Instagram y gracias a ello me contactó la editorial a la que debo esta oportunidad", comenta Algora, que es especialista en medios digitales.

El libro está dividido en tres partes como son el amor, el desamor y sus consecuencias o, también, las enseñanzas derivadas de estas experiencias. "Para mí el libro es un viaje a través de lo que sentimos cuando nos enamoramos, cuando nos hacen o hacemos daño y en lo que nos convertimos tras este camino", dice la autora, que también ha querido completar su poemario con "algunos apartados especiales". "Uno, por ejemplo, está dedicado a la pandemia de coronavirus y a todos esos sentimientos encontrados que afloraron durante el confinamiento de los pasados meses de marzo y abril".

¿Qué lecturas acompañaban a Algora mientras ella iba concibiendo sus textos? "De pequeña, después de Gloria Fuertes, me obsesioné con las 'Rimas y leyendas' de Bécquer", afirma. "No me considero ninguna experta, simplemente me dejo llevar por lo que me transmite lo que leo. Hoy en día he tirado más por la poesía libre y contemporánea y aquí tengo que nombrar a la gran Elvira Sastre porque la considero sin duda una artista de las palabras. Si me preguntas por mis referentes son claramente dos: Patricia Benito e Idoia Montero. Con muy poco dicen mucho y para mí eso es lo más complicado y lo que más me cala cuando las leo".

Elvira Sastre, Patricia Benito e Idoia Montero figuran entre las lecturas de cabecera de Algora

La aspiración de Algora es también que sus textos remuevan e inviten a la reflexión: "Que quien me lea se sienta identificado con mis letras". Celebra, además, el renacido interés de los jóvenes por un género que antaño parecía algo denostado. "Creo que la poesía ha evolucionado mucho y ha pasado de ser un género menos demandado, especialmente entre la gente joven, a ser algo que ahora muchos disfrutan. Pienso que es más libre, más social, más reivindicativa". ¿Los motivos? "La poesía tiene un altavoz que antes no tenía y que son las redes sociales. Es verdad que hoy en día parece que en poesía todo vale y mi opinión es que si realmente tienes algo que contar con dulzura, gusto y sentimiento ¿por qué no iba a valer?", reflexiona Algora.

Para la zaragozana, la poesía es una suerte de "descarga", casi un exorcismo a través de la escritura para "soltarlo todo cuando lo necesito". Y esos momentos pueden ser tan excepcionales como cotidianos, porque el proceso creativo de la comunicadora no está preconcebido. "Cuando me viene la inspiración, me viene y suele ser de repente. Caminando por la calle mientras escucho música, mientras charlo con amigos y me cuentan su día, sola en mi habitación haciendo mi propio balance, mirando fotografías de hace tiempo... Y en la parte más romántica, lógicamente, mi marido es quien pone el toque de inspiración".