José-Carlos Mainer: "Sender es un hito fundamental de la novela española"

José-Carlos Mainer Baqué (Zaragoza, 1944) es uno de los grandes estudiosos de Ramón José Sender (Chalamera, 1901-San Diego, California, 1982), del que ayer se cumplían 120 años de su nacimiento. El autor de ‘La edad de plata’ le ha dedicado estudios, biografía, artículos en prensa y en revistas especializadas. Entre otros libros, es el editor de ‘Ramón J. Sender, in memoriam. Antología crítica’ que publicó la IFC y el CSIC en 1983, publicó una breve biografía en la colección CAI-100 y es el prologuista de ‘Madrid-Moscú (1933-1934)’, que editó el sello Fórcola.Ha sido comisario de congresos y siempre ha analizado su obra con pasión, lucidez y respeto.

¿Cuál es el lugar de Ramón J. Sender?

En la historia de la novela española contemporánea Sender es uno de los hitos fundamentales y está, sin duda, en ese grupo de cabeza que no pasará de una decena de nombres.

¿Por qué cree que no ha sido reivindicado por los escritores españoles de la nueva narrativa española con entusiasmo?

No me preocupa gran cosa esa ley natural de la vida literaria que presupone los olvidos e injusticias (que remedan lo inevitable en la vida de familia). No son los autores sino el mundo de la historia literaria el que tiene la obligación de ser más generoso y establecer una tabla de valores cambiante pero más inasequible a modas o prejuicios: ahí es donde sí percibo más olvido después de unos años –en torno a su centenario– que fueron fecundos en reediciones y estudios.

¿Qué tiene de singular Ramón José Sender: es un contador de historias, un novelista que aúna psicología y contexto histórico, un cronista de su época? ¿Cómo lo define usted?

Hay un poco de todo en trayectoria. Lo que yo prefiero: el novelista social que cuenta con desgarro inigualable la vida española de los años veinte y treinta; el escritor de fantasías simbólicas sobre su tiempo histórico; el recreador de la novela histórica que aporta títulos fundamentales a un género que se renovó en todo el mundo en los años cuarenta…

¿Rescataría algún otro título del autor de Chalamera?

Y también está ese autor de libros tardíos donde se mezclan su experiencia personal, sus manías y creencias, sus viajes y desazones, en libros muy personales y a veces demasiado desiguales pero que valdría la pena releer.

¿Cuáles serían para usted sus tres o cuatro obras maestras?

Sean cuatro: ‘Imán’, ‘El lugar de un hombre’, ‘Crónica del alba’ (la primera trilogía) y ‘El rey la reina’.

¿De qué modo le influyó Aragón y cómo aparece reflejado en su obra?

Hay dos imágenes de Aragón muy distintas: la observación directa que está en sus primeras obras (y que constituye el mejor reflejo literario de la región en su tiempo) y la evocación del lugar perdido, hecha desde el destierro (espléndida en ‘El lugar de un hombre’ o ‘Crónica del alba’) y un poco de recetario insincero en sus últimos años.