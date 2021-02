Juan Carlos Ortega hace zaragozano su espectáculo de humor, incluido Kase.O

El festival Zaragoza Comedy celebra este 2021 su duodécima edición con ocho espectáculos que reúnen a lo más granado del panorama nacional de cómicos, desde Juan Carlos Ortega a Joaquín Reyes, pasando por el 'tricicle' Carles Sans, Ángel Martín, Diego Peña o Virginia Riezu. El Teatro Principal, el Teatro de las Esquinas y la sala Mozart del Auditorio acogerán estas sesiones de risas sanadoras en tiempos de pandemia.

Sin duda, una de las propuestas más atractivas es la que protagonizará el arranque de este ciclo el 19 y 20 de febrero en el Principal. Juan Carlos Ortega se aliará con Arturo González-Campos bajo el nombre de 'Spein Comedy' para estrenar un espectáculo hecho a la medida y 'ex profeso' para esta cita concreta. La propuesta promete emociones fuertes. "Va a ser un espectáculo nuevo que nada tiene que ver con los anteriores que he traído a Aragón. Vamos a hacer un homenaje a Zaragoza contando la historia de la ciudad desde sus orígenes. Haremos un magacín teatral con invitados presenciales como Kase.O (en la función del viernes 19) o como otro que es brutal pero que no puedo avanzar y con personajes que entrarán por Skype. Y con la colaboración de la Cadena SER participarán ciudadanos de Zaragoza que nos trasladarán preguntas o que compartirán vídeos", ha sintetizado un entusiasmado Juan Carlos Ortega en la presentación que Zaragoza Comedy que se ha desarrollado en el Espacio Ambar de la capital aragonesa.

El cómico barcelonés, popular por sus intervenciones televisivas y radiofónicas, no disimula su emoción ante el reto. "Nunca había hecho un homenaje a una ciudad. Todavía no tenemos el título del 'show' y falta el 35% del guión. Pero llegaremos a tiempo seguro. Otra de las ideas es que desfilarán por el escenario personas que nunca lo han hecho", ha concretado.

El interés que despierta Ortega se traduce en que ha agotado las entradas para la segunda sesión y quedan menos de 50 para la primera. Un éxito del que también disfruta el zaragozano Diego Peña, para cuya actuación del 21 de febrero en el Principal tampoco quedan localidades. "Es un placer estar cada año en el cartel del Zaragoza Comedy. Esta vez voy a estrenar la obra 'Qué narices pinto aquí', que surge de la crisis existencial de la pandemia. Fue un momento en el que me planteé mi camino. Se hablaba de reinventarnos y de muchas cosas. La conclusión a la que llegué fue escribir un 'show' de comedia", ha relatado. Peña ha ofrecido algunos detalles sobre esta creación: "Supone mi vuelta al monólogo más puro y es probablemente mi obra con más chistes. Vuelvo a los orígenes para hacer reír, sin moralinas, solo para reírnos, que nos lo hemos ganado. Que se hayan agotado las entradas es señal de que la gente quiere pasarlo bien", ha concluido.

El resto de la programación de Zaragoza Comedy es también una invitación a la carcajada. Virginia Riezu visitará las Esquinas el 19 de febrero, Ángel Martín repetirá ubicación el 20 de marzo, Agustín Durán comparecerá en el Principal el 21 de marzo, Álex Clavero desembarcará en las Esquinas el 8 de mayo, Carles Sans actuará en el Principal del 12 al 14 de noviembre y Joaquín Reyes bajará el telón en el Auditorio el 10 de diciembre.