Tom Hanks: "'Noticias del Gran Mundo' puede ser el último western que veamos en los cines"

'Noticias del Gran Mundo' es un western conmovedor protagonizado por Tom Hanks que se estrena esta semana en los cines. La película, dirigida por Paul Greengrass, se basa en la novela del mismo nombre, de Paulette Jiles. Hanks se entusiasmó al recibir el guion y desde el primer momento quiso interpretar al capitán Jefferson Kyle Kidd, un exoficial del ejército que, después de la muerte de su familia, se gana la vida viajando por Texas leyendo y escenificando las noticias a los habitantes analfabetos. Un día conoce a una niña abandonada llamada Johanna (Helena Zengel), que le cambiará la vida. A pesar de su extensa carrera, 'Noticias del Gran Mundo' es la primera cinta del género del Oeste que Tom Hanks rueda como actor.

¿Cómo explicaría este filme?

Es una historia que habla de la importancia de la palabra y de confiar en lo que otros nos dicen. 'Noticias del Gran Mundo' tiene lugar hacia el final de la Guerra Civil. En aquellos momentos hay muchos que sienten la derrota porque la contienda dejó una gran ira entre los que perdieron. Debido a esa terrible guerra, Kidd se queda sin nada. Leer las noticias le da un propósito, le da un significado a su vida que le ayuda a superar su desesperación.

Mientras continúa con sus viajes, Kidd se encuentra con Johanna, una joven criada por nativos americanos. ¿Son una extraña pareja de viaje?

Es una historia surrealista porque ambos han perdido a sus familias. Johanna no tiene ni idea a donde pertenece y Kidd vive tan abrumado por el trauma de perder a sus seres queridos que no desea conectar con nadie. Su intención es devolverla a su familia, pero ambos se verán obligados a confiar el uno en el otro.

Kidd se gana la vida viajando de pueblo en pueblo y actuando como lector de noticias. Es actor y periodista al mismo tiempo.

Efectivamente. En la película, el capitán Kidd viaja por el sur de la posguerra civil realizando lecturas escenificadas de noticias nacionales e internacionales a multitudes que se reúnen y pagan un centavo por pieza y por la experiencia. Me encantó representar a un hombre que actuaba y brindaba la oportunidad de conocer las noticias a cada comunidad. Compartir una experiencia en grupo permite a estas personas pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Por otra parte, me pregunté con qué frecuencia sucedía que las tribus nativas americanas hicieran redadas y se llevaran niños pequeños para criarlos en sus tribus. Resultó que sucedió con mucha frecuencia. Y, como menciona Paulette Jiles en la introducción del libro, una gran mayoría de los niños secuestrados quisieron volver a sus costumbres indias cuando los rescataron. Eso me pareció extraordinario. Habla a favor de las tribus, porque educaban a los niños en la naturaleza y eso es algo con lo que todos nos identificaríamos.

Sorprende que este sea el primer western de su carrera.

Nadie quiere hacer westerns; es tan simple como eso. Si te fijas en las intenciones del negocio del cine ya nadie apuesta por este género. Sé de westerns que se han rodado y no han conseguido absolutamente ningún acuerdo de distribución internacional porque los distribuidores sentían que sus audiencias no se identificarían con la historia. La idea de un western tradicional asusta a los productores, puedes hacer un western estilo George Lucas, como 'The Mandalorian', que es ciencia ficción dentro del género del Oeste. Pero, sin sables de luz, es muy difícil estrenar un filme de estas características y lo vamos a sentir. Puede que 'Noticias del Gran Mundo' se convierta en la última película de estas características porque ya no es rentable rodar westerns. No es malo, es así cómo funciona el cine.

Remontar la pandemia

¿Cree que los cines podrán remontar tras la pandemia o estamos ante un cambio profundo de la industria de Hollywood?

Esto es un tsunami. Se veían venir muchos cambios, pero la pandemia los ha acelerado. Los cines van a seguir existiendo, no van a desaparecer, y creo que los exhibidores van a tener la oportunidad de ser más libres y flexibles a la hora de elegir sus películas. El cambio puede ser favorable para ellos. La audiencia está deseando regresar a los cines.

Usted pasó el coronavirus, sin embargo todavía existen negacionistas. ¿Qué opinión tiene?

Honestamente, no los entiendo. Yo he pasado el covid y la idea de no ponerse mascarillas o no mantener la distancia social, me parece desalentadora. Son pequeños inconvenientes frente a la enfermedad y me parece un misterio que alguien se niegue a aceptarlos. Deberíamos tener más arraigado el sentido de comunidad y comportarnos de una forma más educada y generosa entre nosotros.