Disney+ retira de su catálogo infantil títulos como 'Dumbo' o 'Peter Pan' por sus connotaciones racistas

'Dumbo', 'La dama y el vagabundo', 'El libro de la selva', 'Los aristogatos' o 'Peter Pan' han sido retiradas del catálogo infantil de Disney+. No, los clásicos de animación de la casa del ratón Mickey no han desaparecido de la plataforma de vídeo bajo demanda, pero solo se podrá acceder a ellos desde las cuentas supervisadas por adultos. ¿La razón? Disney considera que estos largometrajes incluyen "estereotipos y contenidos racistas".

La multinacional estadounidense ya había dado un primer paso en este sentido, al incluir al principio de cada película un mensaje en el que se advertía de las connotaciones racistas de estos largometrajes. "Este programa incluye representaciones negativas o tratamiento inapropiado de personas o culturas. Estos estereotipos eran incorrectos entonces y lo son ahora. En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto nocivo, aprender y fomentar que se hable sobre él para crear, entre todos, un futuro más inclusivo", podía leerse al inicio de cada película.

Ahora la leyenda continúa presente antes de la proyección, pero las películas han sido eliminadas del catálogo infantil, aquel apropiado para menores de hasta siete años. La decisión ha sorprendido, sobre todo en aquellos países donde los problemas raciales no están tan anclados a la sociedad, pero lo cierto es que las connotaciones racistas están ahí, siendo más o menos sutiles.

En el caso de 'Dumbo' (1941), por ejemplo, en una secuencia se puede ver a un grupo de cuervos usando estereotipos para representar a los afroamericanos, que además están liderados por un personaje llamado Jim, una referencia a las leyes racistas que permitieron la segregación hasta 1965, denominadas leyes Jim Crow. Además, la cinta daba una visión un tanto particular sobre los afroamericanos esclavizados en las plantaciones del sur. Así, en una de las canciones, los trabajadores cantan cosas como: "Trabajamos día y noche, no sabemos leer ni escribir, somos los alegres peones. No sabemos cuándo nos pagarán, pero cuando nos pagan lo derrochamos todos". En 'Peter Pan' (1953), se muestra a los nativos americanos como integrantes de una tribu a los que se les llama pieles rojas, y en 'Los aristogatos' (1970) se utilizan estereotipos "exagerados", a juicio de Disney, sobre los asiáticos en el Shun Gon, el gato siamés de la película.

El debate está servido

La decisión es similar a la que HBO Max tomó en mayo del pasado año, cuando retiró momentáneamente 'Lo que el viento se llevó' (1939) por considerar que "glorificaba la esclavitud". Aquello encendió muchas voces críticas, pese a que la medida se tomaba a raíz del asesinato de George Floyd. Dos semanas más tarde, la película estaba de vuelta en el catálogo, de forma íntegra, pero con una advertencia y un vídeo explicativo que contextualizaba las representaciones racistas de la obra, a cargo de la doctora universitaria y especialista de cine Jacqueline Stewart, de la Universidad de Chicago. Un mensaje, además, que se podía saltar simplemente presionando un botón.

El debate está sobre la mesa. ¿La sociedad se está volviendo demasiado puntillosa o está bien que se tenga en cuenta que cuando los cuervos de 'Dumbo' hablan con ese acento que parece 'tan gracioso' en realidad se está estereotipando a las personas negras? Sea como sea, al menos las películas permanecen intactas. No ocurre así, por ejemplo, con '1, 2, 3... Splash' (1984). La comedia romántica protagonizada por Tom Hanks y Daryl Hannah contenía varias secuencias en las que Madison, la sirena a la que da vida Hannah, aparecía semidesnuda. En una de las más famosas, a la actriz se le intuía algo el trasero mientras corría desnuda hacia el mar. La plataforma decidió hacer aún más larga su melena con unos efectos especiales de andar por casa y tapar para siempre las nalgas de la actriz. Y todo por medio culo.