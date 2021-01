Javier Camarena, uno de los mejores tenores del mundo en el panorama actual de la ópera, ofrece hoy un concierto en Zaragoza. Camarena, que hace menos de una semana interpretaba en el Teatro Real un programa bien distinto al que trae a Zaragoza, estaba previsto en la sala Mozart el pasado 12 de enero. La llegada de la borrasca Filomena hizo que a última hora el Auditorio de Zaragoza y el representante del tenor pactaran retrasar la actuación. El concierto iba a ser el primero de una minigira por España, que incluía Madrid, Barcelona y Bilbao, y de esta manera se ha convertido en el último. Tras cantar en la Sala Mozart, (19.30, entradas a 25 euros) viajará a Salzburgo para participar pasado mañana en la Mozartwoche.

Camarena es, para muchos aficionados, el mejor tenor de la actualidad, trono que solo pueden disputarle figuras como Jonas Kaufmann, Piotr Beczala o Juan Diego Flórez. En los últimos años se ha convertido en el único en la historia que ha cantado un bis en tres producciones distintas de la Metropolitan Opera House de Nueva York: dos en ‘Don Pasquale’ (2014), otros dos en ‘La cenerentola’ (2016) y siete en ‘La hija del regimiento’ (2019), en este caso en todas las funciones que cantó, algo que nadie había hecho. También ha sido el primer tenor del mundo en bisar en tres producciones distintas en el Teatro Real de Madrid.

Su agenda, antes de la pandemia, estaba llena de compromisos. Sin embargo, en noviembre pasado anunciaba en sus redes sociales que se alejaba temporalmente de los escenarios a causa de una afección de garganta, contratiempo que se ha extendido más de lo que se preveía en principio y que le ha obligado a no retomar su calendario hasta principios de este año en Montecarlo. «Todavía es un tabú que un cantante pase por una lesión o sufra un problema en su aparato de fonación, y no es justo –aseguraba el tenor días atrás a HERALDO–. Si Nadal tiene un problema durante un partido de tenis nadie va a pensar que sea un mal tenista. Los cantantes de ópera somos atletas de la voz, que es el instrumento musical más sensible que existe, y por eso estamos expuestos a sufrir lesiones. Yo he sufrido una, pequeña, y el proceso de reposo y reacondicionamiento me ha hecho valorar aún más mi trabajo».

Plenamente recuperado y con sus portentosas cualidades vocales de siempre, su calendario para los próximos meses incluye un ‘Rigoletto’ y una ‘Lakmé’ para marzo en la Deutsche Oper de Berlín; ‘Il pirata’ de Bellini en mayo en Nueva York y una ‘Lucia de Lammermoor’ de Donizetti en Barcelona.

El programa del concierto de hoy en la Sala Mozart se abre con ‘Je suis joyeux’, de ‘Deux hommes et une femme’ (Donizetti), y sigue con ‘Seul sur la terre’, de ‘Dom Sébastien, roi de Portugal’ (Lalo), ‘Vainement, ma bien-aimée’, de ‘Le roi d’Ys’ y ‘Prendre le dessin d’un bijou’, de ‘Lakmé’, ambas de Delibes. La segunda parte del programa incluye temas de Crescenzo, Tosti y Tagliaferri y canciones mexicanas de Alberto Domínguez y José Alfredo Jiménez.